घर पर गमले में इलायची उगाने के लिए अपनाएं ये 5 सरल स्टेप्स

इलायची के लिए सही गमला चुनना बहुत जरूरी है। गमला ऐसा होना चाहिए, जिसमें मिट्टी और पानी का अच्छा निकलने का रास्ता हो।

प्लास्टिक या मिट्टी के गमले अच्छे होते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं और इन्हें आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है। ध्यान रखें कि गमले में छेद होना चाहिए ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके और पौधा सही से बढ़ सके।

इसके अलावा गमले का आकार भी पौधे की जरूरत के अनुसार होना चाहिए।