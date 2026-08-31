रसोई में सुरक्षा के लिए इन 5 नियमों का जरूर करें पालन, रहेंगे सुरक्षित

रसोई में चाकू और अन्य धारदार औजारों का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है।

हमेशा चाकू का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि उसका ब्लेड किनारे की ओर हो ताकि आप खुद को चोट न पहुंचाएं।

इसके अलावा जब आप चाकू का उपयोग न कर रहे हों तो उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इससे आप न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं।