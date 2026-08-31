रसोई में सुरक्षा के लिए इन 5 नियमों का जरूर करें पालन, रहेंगे सुरक्षित
क्या है खबर?
रसोई घर का एक अहम हिस्सा होती है, जहां खाना पकाने के साथ-साथ कई तरह के उपकरण और सामग्रियां होती हैं। यहां पर थोड़ी सी लापरवाही गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है, इसलिए रसोई में सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिससे आप अपनी रसोई को सुरक्षित बना सकते हैं और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं।
#1
चाकू और धारदार औजारों का करें सही उपयोग
रसोई में चाकू और अन्य धारदार औजारों का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है।
हमेशा चाकू का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि उसका ब्लेड किनारे की ओर हो ताकि आप खुद को चोट न पहुंचाएं।
इसके अलावा जब आप चाकू का उपयोग न कर रहे हों तो उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इससे आप न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं।
#2
गैस चूल्हे का रखें ध्यान
गैस चूल्हे का उपयोग करते समय खास सावधानी बरतें। खाना पकाने के बाद गैस बंद कर दें और अगर आपको लगे कि गैस लीक हो रही है तो तुरंत गैस सिलेंडर को बाहर हवा वाली जगह पर ले जाएं।
कभी भी गैस सिलेंडर को किसी बंद स्थान पर न रखें क्योंकि इससे आग लगने का खतरा रहता है।
इसके अलावा रसोई में किसी भी ज्वलनशील चीज को गैस सिलेंडर के पास न रखें।
#3
बिजली से चलने वाले उपकरणों का करें सही उपयोग
बिजली से चलने वाले उपकरण जैसे मिक्सी, माइक्रोवेव आदि का उपयोग करते समय भी सावधानी बरतें। इन उपकरणों को गीले हाथों से न छुएं और उनका तार कहीं उलझा हुआ हो तो उसे ठीक करें।
इसके अलावा जब इनका उपयोग न कर रहे हों तो इनकी प्लग निकाल दें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो सके।
इसके साथ ही किसी भी उपकरण का उपयोग करते समय उसके साथ दिए गए निर्देशों का पालन करें।
#4
रसोई में फर्श की सफाई रखें
रसोई में फर्श की सफाई रखना बहुत जरूरी है क्योंकि गीला या चिकना फर्श फिसलन पैदा कर सकता है, जिससे गिरने का खतरा रहता है।
हमेशा रसोई के फर्श को साफ-सुथरा रखें और अगर पानी या तेल फैल जाए तो तुरंत उसे साफ करें।
इसके अलावा रसोई के फर्श पर कोई ऐसी चीज न रखें, जिससे फिसलन बढ़े। नियमित रूप से झाड़ू और पोछा लगाएं ताकि फर्श साफ और सुरक्षित बना रहे।
#5
आग बुझाने वाले उपकरण रखें
आग लगने पर तुरंत मदद करने वाले उपकरण जैसे कि आग बुझाने वाले यंत्र रसोई में रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उपयोग किया जा सके।
इसके अलावा रसोई में आग लगने वाली जगहों पर सावधानी बरतें जैसे कि गैस सिलेंडर आदि।
इन सरल नियमों का पालन करके आप अपनी रसोई को सुरक्षित बना सकते हैं और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। याद रखें कि सावधानी ही सुरक्षा की कुंजी है।