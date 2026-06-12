स्पॉन्डिलाइटिस से बचने के लिए सावधानियां

स्पॉन्डिलाइटिस है रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी, बचने के लिए बरतें ये 5 सावधानियां

लेखन सयाली 01:56 pm Jun 12, 202601:56 pm

क्या है खबर?

स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी समस्या है, जो रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। इससे गर्दन और पीठ में दर्द और अकड़न होती है। इस बीमारी से बचने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। सही जीवनशैली और नियमित अच्छी आदतें अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें, जिनका ध्यान रखकर आप स्पॉन्डिलाइटिस से सुरक्षित रह सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।