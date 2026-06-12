स्पॉन्डिलाइटिस है रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी, बचने के लिए बरतें ये 5 सावधानियां
क्या है खबर?
स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी समस्या है, जो रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। इससे गर्दन और पीठ में दर्द और अकड़न होती है। इस बीमारी से बचने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। सही जीवनशैली और नियमित अच्छी आदतें अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें, जिनका ध्यान रखकर आप स्पॉन्डिलाइटिस से सुरक्षित रह सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।
#1
सही तरीके से बैठें
स्पॉन्डिलाइटिस से बचने के लिए सही तरीके से बैठना बहुत जरूरी है। अगर आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो अपनी कुर्सी की ऊंचाई और झुकाव को सही रखें। काम करते समय कंप्यूटर स्क्रीन को आंखों के स्तर पर रखें, ताकि गर्दन और पीठ पर ज्यादा दबाव न पड़े। इससे रीढ़ की हड्डी पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा और आप इस समस्या से बच सकेंगे। बीच-बीच में कुर्सी से उठकर थोड़ा टहल भी लें।
#2
नियमित व्यायाम करें
रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम करना जरूरी होता है। रोजाना कुछ मिनट योग, स्ट्रेचिंग या हल्की कसरत करें। इससे मांसपेशियां मजबूत होंगी और खून का संचार बेहतर होगा, जिससे स्पॉन्डिलाइटिस का खतरा कम होगा। नियमित व्यायाम से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार व्यायाम कर सकते हैं, ताकि वे ज्यादा असरदार साबित हों।
#3
भारी सामान उठाने से बचें
भारी सामान उठाने से रीढ़ की हड्डी पर अधिक दबाव पड़ सकता है। अगर कोई भारी वस्तु उठानी हो तो उसे संतुलित होकर दोनों हाथों से उठाएं और झुककर नहीं, बल्कि घुटनों को मोड़कर उठाएं। इससे पीठ और गर्दन पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ेगा और अचानक दर्द उठने का खतरा भी नहीं रहेगा। भारी वस्तुओं को उठाने से पहले उनके वजन और आकार पर ध्यान दें, ताकि सही तरीके से उठाया जा सके।
#4
सही तकिया का चयन करें
एक अच्छा तकिया गर्दन और सिर को सही सहारा देता है, जिससे रीढ़ की हड्डी पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। तकिया न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत पतला। ऐसा तकिया चुनें, जो गर्दन की प्राकृतिक वक्रता को बनाए रख सके। सोने की स्थिति का भी ध्यान रखें, ताकि गर्दन और पीठ आरामदायक महसूस करें। आप खास तौर से बनी सर्वाइकल तकिया ले सकते हैं, जिसे लगाने से दर्द नहीं होगा।
#5
डॉक्टर की सलाह लें
अगर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई समस्या महसूस हो रही हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। समय रहते इलाज कराने से कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर की सलाह पर ध्यान दें और नियमित जांच कराएं, ताकि किसी भी बीमारी का पता समय पर चल सके। इन सावधानियों को अपनाकर आप स्पॉन्डिलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिना किसी परेशानी के जी सकते हैं।