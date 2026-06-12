स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों के लिए सर्वाइकल तकिया

स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है सर्वाइकल तकिया पर सोना, जानें क्यों

लेखन सयाली 11:04 am Jun 12, 202611:04 am

क्या है खबर?

स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है, जो रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। यह बीमारी गर्दन के हिस्से में भी दर्द और अकड़न पैदा कर सकती है। डॉक्टर इस बीमारी से पीड़ित लोगों को आम तकिया के बजाय सर्वाइकल तकिया का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इसका आकार अलग होता है और इसे खास तौर से इस बीमारी के मरीजों के लिए ही बनाया जाता है। आइए जानते हैं कि सर्वाइकल तकिया इस्तेमाल करने से क्या फायदे होते हैं।