स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है सर्वाइकल तकिया पर सोना, जानें क्यों
क्या है खबर?
स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है, जो रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। यह बीमारी गर्दन के हिस्से में भी दर्द और अकड़न पैदा कर सकती है। डॉक्टर इस बीमारी से पीड़ित लोगों को आम तकिया के बजाय सर्वाइकल तकिया का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इसका आकार अलग होता है और इसे खास तौर से इस बीमारी के मरीजों के लिए ही बनाया जाता है। आइए जानते हैं कि सर्वाइकल तकिया इस्तेमाल करने से क्या फायदे होते हैं।
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सर्वाइकल तकिया की बनावट होती है खास
आम तकिया और सर्वाइकल तकिया की बनावट में काफी फर्क होता है। आम तकिया अक्सर नरम होती हैं, जबकि सर्वाइकल तकिया थोड़ी सख्त होती है। स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित लोगों के लिए सख्त सतह पर सोना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह रीढ़ की स्थिति को स्थिर रखने में मदद करता है। इससे गर्दन को सही स्थिति में रखने में मदद मिलती है, जिससे दर्द और अकड़न कम होती है। इसका आकार थोड़ा घुमावदार होता है, जो बेहतर सहारा देता है।
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सर्वाइकल तकिया के आकार और ऊंचाई का महत्व
सर्वाइकल तकिया का आकार और ऊंचाई भी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर सर्वाइकल तकिया बहुत ऊंची या बहुत नीची हो तो इससे गर्दन पर दबाव पड़ता है, जिससे दर्द बढ़ सकता है। एक सही सर्वाइकल तकिया वह होती है, जो आपकी गर्दन को सही स्थिति में रखे और आरामदायक हो। इसके लिए आपको अपनी शारीरिक बनावट के अनुसार सर्वाइकल तकिया का चयन करना चाहिए, ताकि वह आपके लिए सबसे उपयुक्त और आरामदायक हो।
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सर्वाइकल तकिया का चयन करते रखें इन बातों का ध्यान
सर्वाइकल तकिया का चयन करते समय उसकी सामग्री पर ध्यान दें। कुछ तकिया बहुत सख्त होती हैं, जो आपके दर्द को घटाने के बजाय बढ़ा सकती हैं। इसलिए, नरम और आरामदायक सामग्री वाली सर्वाइकल तकिया चुनें। इसके अलावा नियमित रूप से तकिया की सफाई भी जरूरी है, ताकि वह साफ रहे और किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने लिए सही सर्वाइकल तकिया का चयन कर सकते हैं।
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डॉक्टर की सलाह लें
अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है तो किसी भी प्रकार की चिकित्सा टिप अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त विकल्प सुझाएंगे। इससे आप सही निर्णय ले सकेंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख सकेंगे। इस प्रकार स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित लोगों को साधारण तकिया के बजाय सर्वाइकल तकिया का उपयोग करना चाहिए, ताकि उनकी रीढ़ की स्थिति सही रहे और दर्द कम हो सके।