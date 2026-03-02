सर्दी और खांसी से बच्चों को बचाने के लिए अपनाएं ये 5 प्राकृतिक तरीके

सर्दी और खांसी बच्चों के लिए आम समस्याएं हैं, खासकर जब मौसम बदलता है। इन समस्याओं के कारण बच्चे असहज महसूस करते हैं और उनकी दिनचर्या प्रभावित होती है। इस लेख में हम कुछ सरल और असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में जानेंगे, जिनसे आप अपने बच्चे को इन परेशानियों से जल्दी राहत दिला सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने बच्चे को प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 अदरक का रस और शहद का मिश्रण अदरक का रस और शहद का मिश्रण सर्दी-खांसी के लिए एक असरदार उपाय है। अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो गले की जलन को कम करते हैं, जबकि शहद गले को मुलायम रखता है। एक चम्मच अदरक का रस और दो चम्मच शहद मिलाकर बच्चे को दें। यह मिश्रण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और खांसी को कम करने में मदद करता है। इसे दिन में दो बार देने से जल्दी राहत मिल सकती है।

#2 तुलसी की पत्तियां तुलसी की पत्तियां भी सर्दी-खांसी के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इसमें शरीर को मजबूत बनाने वाले तत्व होते हैं जो संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। तुलसी की कुछ पत्तियों को धोकर चाय की तरह उबालें और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर बच्चे को पिलाएं। इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और खांसी में भी आराम मिलेगा। इसके अलावा तुलसी के पत्तों का सेवन पाचन क्रिया को भी सुधारता है।

#3 नमक वाले गर्म पानी में स्नान नमक वाले गर्म पानी में स्नान करना भी एक अच्छा घरेलू उपाय हो सकता है। यह न केवल शरीर की थकान दूर करता है बल्कि नाक की बंदी भी खोलता है। एक बाल्टी गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाकर बच्चे को उसमें बैठाएं या उसका चेहरा भाप लें। इससे सांस लेने में आसानी होगी और गले की जलन भी कम होगी। इसके अलावा यह उपाय दर्द कम करने में भी मदद करता है।

#4 लहसुन की कली लहसुन की कली में संक्रमण से लड़ने वाले गुण होते हैं। इसे खाने में शामिल करना आसान है। लहसुन की कली को पीसकर थोड़ा घी या तेल में भून लें और इसे खाने में शामिल करें। आप इसे सब्जी या दाल में मिला सकते हैं। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और खांसी-जुकाम में भी राहत मिलेगी। इसके अलावा लहसुन का सेवन पाचन क्रिया को भी सुधारता है।