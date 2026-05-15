करेले की कड़वाहट को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

करेला एक ऐसी सब्जी है, जो अपने कड़वे स्वाद के कारण कई लोगों को पसंद नहीं आती। हालांकि, इसके कई सेहत से जुड़े फायदे होते हैं, जैसे वजन कम करने से लेकर शुगर को नियंत्रित करने तक। अगर आप करेले की कड़वाहट को कम करने के तरीके जानते हैं, तो इसे अपनी डाइट में शामिल करना आसान हो सकता है। आइए आज हम आपको करेले की कड़वाहट को कम करने के कुछ आसान और असरदार तरीके बताते हैं।

#1 नमक का करें इस्तेमाल करेले की कड़वाहट को कम करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले करेले को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें, फिर इन पर थोड़ा नमक छिड़ककर उन्हें 15-20 मिनट के लिए अलग रख दें। नमक करेले से पानी खींच लेता है, जिससे उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। इसके बाद नमक को धोकर हटा दें और करेले को अपने मनपसंद तरीके से पकाएं।

#2 दही का करें उपयोग दही करेले की कड़वाहट को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले करेले को छीलकर उसके टुकड़े कर लें, फिर इन टुकड़ों को कुछ देर के लिए दही में भिगो दें। दही की खटास करेले की कड़वाहट को कम करने में मदद करती है। इसके बाद दही को छानकर करेले के टुकड़ों को उसमें डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर इसे अपने मनपसंद तरीके से पकाएं।

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#3 हल्दी आएगी काम हल्दी भी करेले की कड़वाहट को कम करने में सहायक हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले करेले को छीलकर उसके टुकड़े कर लें, फिर इन टुकड़ों पर हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। हल्दी की खुशबू और इसके गुण करेले की कड़वाहट को कम करने में मदद करते हैं। अब इस मिश्रण को कुछ मिनट के लिए छोड़ दें ताकि हल्दी करेले में अच्छी तरह मिल जाए। इसके बाद इसे अपने मनपसंद तरीके से पकाएं।

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#4 प्याज का रस है असरदार प्याज का रस भी करेले की कड़वाहट को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले करेले को छीलकर उसके टुकड़े कर लें, फिर इन टुकड़ों पर प्याज का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। प्याज का रस करेले की कड़वाहट को कम करने में सहायक होता है। अब इस मिश्रण को कुछ मिनट के लिए छोड़ दें ताकि प्याज का रस करेले में अच्छी तरह मिल जाए। इसके बाद इसे अपने मनपसंद तरीके से पकाएं।