गर्मियों के दौरान घर पर गाढ़ा दही बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

दही भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। इसका उपयोग कई तरह के व्यंजनों में होता है। गर्मियों में दही का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है। हालांकि, इस मौसम में दही जमाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप गर्मियों में गाढ़ा दही जमाना चाहते हैं, तो कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करके आप घर पर ही इसे बना सकते हैं। आइए जानते हैं इन तरीकों के बारे में।

#1 गर्म दूध का करें इस्तेमाल दही जमाने के लिए गर्म दूध का उपयोग एक बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले दूध को उबालकर ठंडा कर लें, फिर उसमें थोड़ी सी दही मिलाएं। इस मिश्रण को एक साफ और सूखे बर्तन में डालकर ढक दें और इसे गर्म स्थान पर रखें। 4-5 घंटे बाद आपको गाढ़ा और स्वादिष्ट दही मिलेगा, जिसे आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या सीधे खा सकते हैं।

#2 दूध को उबालकर ठंडा करें दही जमाने के लिए दूध को उबालकर ठंडा करना जरूरी है। उबला और ठंडा दूध दही के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होते हैं, जो दही जमाने में मदद करते हैं। इसके लिए दूध को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें, फिर उसमें थोड़ी सी दही मिलाकर एक साफ और सूखे बर्तन में डालें और इसे गर्म स्थान पर रखें।

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#3 दूध को गाढ़ा करने का तरीका अपनाएं दूध को गाढ़ा करने के लिए उसे धीमी आंच पर पकाएं, फिर उसमें थोड़ा सा दही मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक साफ और सूखे बर्तन में डालकर ढक दें और इसे गर्म स्थान पर रखें। 4-5 घंटे बाद आपको गाढ़ा और स्वादिष्ट दही मिलेगा, जिसे आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या सीधे खा सकते हैं। इस तरीके से बनाई गई दही बहुत ही मलाईदार और स्वादिष्ट होती है।

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#4 ताजे दूध का करें इस्तेमाल ताजे दूध का उपयोग करना दही जमाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होते हैं, जो दही जमाने में मदद करते हैं। इसके लिए ताजे दूध को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें, फिर उसमें थोड़ा सा दही मिलाकर एक साफ और सूखे बर्तन में डालें और इसे गर्म स्थान पर रखें। 4-5 घंटे बाद आपको गाढ़ा और स्वादिष्ट दही मिलेगा।