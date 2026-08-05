हफ्तों तक पत्तेदार धनिये को ताजा रखने के तरीके

हफ्तों तक पत्तेदार धनिये को ताजा रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 10:24 am Aug 05, 202610:24 am

क्या है खबर?

पत्तेदार धनिया कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। अक्सर लोग पत्तेदार धनिये को बाजार से खरीदकर लाते हैं और उन्हें जल्दी खराब होने के डर से फेंक देते हैं। हालांकि, कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप पत्तेदार धनिये को हफ्तों तक ताजा रख सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप पत्तेदार धनिये को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।