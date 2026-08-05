हफ्तों तक पत्तेदार धनिये को ताजा रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
पत्तेदार धनिया कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। अक्सर लोग पत्तेदार धनिये को बाजार से खरीदकर लाते हैं और उन्हें जल्दी खराब होने के डर से फेंक देते हैं। हालांकि, कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप पत्तेदार धनिये को हफ्तों तक ताजा रख सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप पत्तेदार धनिये को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
पानी में डुबोकर रखें
पत्तेदार धनिये को पानी में डुबोकर रखने से वे लंबे समय तक ताजगी बनाए रखती हैं।
इसके लिए एक गिलास या कटोरे में थोड़ा पानी भरें और उसमें पत्तेदार धनिये को डाल दें। ध्यान रखें कि पत्तियां पूरी तरह से पानी के ऊपर हों।
इस तरीके से पत्तियों की जड़ें भी गीली रहती हैं, जिससे वे जल्दी खराब नहीं होतीं और कई दिनों तक ताजगी बनाए रखती हैं।
#2
कागज के तौलिए में लपेटें
पत्तेदार धनिये को कागज के तौलिए में लपेटकर रखने से भी वे लंबे समय तक ताजगी बनाए रखती हैं।
इसके लिए सबसे पहले पत्तियों को धोकर सुखा लें, फिर उन्हें एक सूखे कागज के तौलिए में लपेटें और ऊपर से एक और कागज का तौलिया डाल दें।
इसके बाद इस पैकेट को प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रिज में रखें। इससे पत्तियां नमी बनाए रहती हैं और वे जल्दी खराब नहीं होतीं।
#3
एयरटाइट डिब्बे में रखें
पत्तेदार धनिये को एयरटाइट डिब्बे में रखने से भी वे ताजगी बनाए रखती हैं।
इसके लिए सबसे पहले पत्तियों को धोकर सुखा लें, फिर उन्हें एक एयरटाइट डिब्बे में डालें और ऊपर से थोड़ा पानी छिड़क दें। ध्यान रखें कि डिब्बा पूरी तरह से एयरटाइट हो ताकि हवा न जा सके।
इस तरीके से पत्तियां कई दिनों तक ताजगी बनाए रखती हैं और जल्दी खराब नहीं होतीं।
#4
फ्रिज में रखें
पत्तेदार धनिये को फ्रिज में रखने से भी वे लंबे समय तक ताजगी बनाए रखती हैं।
इसके लिए सबसे पहले पत्तियों को धोकर सुखा लें, फिर उन्हें एक प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रिज में रखें। ध्यान रखें कि बैग में हवा न जाए ताकि पत्तियां कुचली न जाएं।
इस तरीके से पत्तियां कई दिनों तक ताजगी बनाए रखती हैं और जल्दी खराब नहीं होतीं।
#5
जड़ों के साथ रखें
पत्तेदार धनिये को उनकी जड़ों समेत रखने पर वे ज्यादा देर तक ताजगी बनाए रखती हैं।
इसके लिए सबसे पहले पत्तियों को धोकर सुखा लें, फिर उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर उनकी जड़ें समेत किसी बर्तन या डिब्बे में रखें। ध्यान रखें कि डिब्बा ढक्कन वाला हो ताकि नमी बनी रहे।
इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी पत्तेदार धनिये को लंबे समय तक ताजगी बनाए रख सकते हैं और उनका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं।