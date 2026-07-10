बाथरूम के टाइल्स को साफ और चमकदार बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
बाथरूम की टाइल्स को साफ और चमकदार बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि बाथरूम की टाइल्स पर कालापन या दाग लग जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बाथरूम की टाइल्स को साफ और नया जैसा बना सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आपका बाथरूम हमेशा चमकदार और आकर्षक रहेगा।
#1
सफेद सिरका और पानी का मिश्रण
सफेद सिरका और पानी का मिश्रण टाइल्स की सफाई के लिए बहुत कारगर होता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाएं, फिर इस मिश्रण को टाइल्स पर छिड़कें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद एक साफ कपड़े या ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें और पानी से धो लें। इससे टाइल्स पर जमी हुई गंदगी और दाग आसानी से हट जाएंगे।
#2
बेकिंग सोडा और नींबू का मिश्रण
बेकिंग सोडा और नींबू का मिश्रण भी टाइल्स की सफाई के लिए असरदार हो सकता है। इसके लिए एक कटोरे में बेकिंग सोडा लें और ऊपर से नींबू का रस डालें, जिससे यह झाग बनने लगेगा। इस झाग को दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर ब्रश या कपड़े से रगड़ें। इसके बाद पानी से धो लें। यह मिश्रण न केवल दाग हटाता है बल्कि टाइल्स को चमकदार भी बनाता है।
#3
पुराने ब्रश का उपयोग करें
पुराने ब्रश का उपयोग करके आप टाइल्स के बीच की दरारों में फंसी गंदगी को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए एक पुराना टूथब्रश लें और उसमें सफेद सिरका या बेकिंग सोडा डालकर इसे दाग वाले हिस्से पर रगड़ें। इससे छोटी-छोटी दरारों में फंसी गंदगी बाहर निकल जाएगी। इसके बाद पानी से धो लें। यह तरीका आपकी टाइल्स को साफ रखने में मदद करेगा और उन्हें नया जैसा दिखाएगा।
#4
गर्म पानी का उपयोग करें
गर्म पानी का उपयोग करके भी आप अपने बाथरूम की टाइल्स को साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक बाल्टी में गर्म पानी भरें और उसमें थोड़ी मात्रा में डिटर्जेंट पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को टाइल्स पर डालकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद ब्रश या कपड़े से रगड़ें और पानी से धो लें। इससे टाइल्स पर जमी हुई गंदगी और दाग आसानी से हट जाएंगे और वे चमकदार दिखेंगे।
#5
नियमित सफाई करें
सबसे जरूरी बात यह है कि आपको नियमित रूप से अपने बाथरूम की सफाई करनी चाहिए ताकि गंदगी जमा न हो सके। हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बाथरूम की टाइल्स पर सफेद सिरका या बेकिंग सोडा का मिश्रण लगाएं और उसे पानी से धो लें। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने बाथरूम की टाइल्स को साफ-सुथरा रख सकते हैं और उन्हें नया जैसा बना सकते हैं।