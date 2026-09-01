LPG सिलेंडर के साथ होने वाले हादसों से बचने के तरीके

LPG सिलेंडर के साथ होने वाले हादसों से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 05:17 pm Sep 01, 202605:17 pm

क्या है खबर?

रसोई में खाना बनाने के लिए LPG सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से ध्यान न रखा जाए तो इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इससे कई लोग घायल हो जाते हैं और कई बार तो जान भी चली जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप LPG सिलेंडर के साथ होने वाले हादसों से बच सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं।