मानसून के दौरान कुत्ता बीमार हो जाए तो अपनाएं ये 5 तरीके, जल्द ठीक होगा

अपने घर की सफाई का खास ध्यान दें। गंदगी बैक्टीरिया का घर होती है, जो कुत्तों को बीमार कर सकती है। इसलिए अपने घर को नियमित रूप से साफ करें और कूड़े-कचरे को तुरंत हटाएं।

इसके अलावा अपने कुत्ते की सफाई का भी ख्याल रखें। उसे नियमित रूप से नहलाएं और उसकी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए सही शैंपू और कंडीशनर का उपयोग करें।

इस तरह आप अपने प्यारे पालतू जानवर को मानसून के दौरान स्वस्थ रख सकते हैं।