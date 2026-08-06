मानसून के दौरान कुत्ता बीमार हो जाए तो अपनाएं ये 5 तरीके, जल्द ठीक होगा
क्या है खबर?
मानसून के दौरान कुत्तों में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बारिश के कारण होने वाली नमी और संक्रमण कुत्तों के लिए खतरा बन सकते हैं। इस मौसम में कुत्तों को खास देखभाल की जरूरत होती है ताकि वे स्वस्थ रहें। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने कुत्ते को मानसून के दौरान स्वस्थ रख सकते हैं और उन्हें बीमारियों से बचा सकते हैं।
#1
गीले फर्श से बचाएं
गीले फर्श पर चलना या बैठना कुत्तों के लिए खतरनाक हो सकता है। नमी से फंगल इंफेक्शन और बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण हो सकते हैं, जो कुत्तों को बीमार कर सकते हैं। इसलिए अपने घर के फर्श को हमेशा साफ और सूखा रखें।
अगर फर्श गीला हो तो अपने कुत्ते को वहां चलने या बैठने न दें। साथ ही उन्हें समय-समय पर जांचते रहें कि वे कहीं गीले फर्श पर बैठ न जाएं।
#2
सही खाना दें
कुत्तों को सही खाना देना भी बहुत जरूरी है। मानसून में उन्हें अधिक पोषक तत्वों से भरपूर खाना दें ताकि उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता मजबूत रहे।
ताजे फल और सब्जियां उनके खाने में शामिल करें। साथ ही पानी की मात्रा बढ़ाएं ताकि वे ठीक से हाइड्रेटेड रहें।
गीले मौसम में कुत्तों को पेट की समस्याओं से बचाने के लिए हल्का खाना दें और उन्हें समय-समय पर छोटे-छोटे भोजन कराएं।
#3
नियमित टहलाएं
मानसून में भी अपने कुत्ते को नियमित टहलाना जरूरी है।
बारिश में भीगने से बचाने के लिए उन्हें घर के अंदर ही टहलाएं या फिर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर टहलाएं। इससे उनका वजन ठीक रहेगा और वे स्वस्थ रहेंगे।
आप उन्हें गेंद से खेलवा सकते हैं या फिर रस्सी से खींचने वाले खेल खेलवा सकते हैं। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा।
#4
दवाइयों का ख्याल रखें
अगर आपका कुत्ता पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसकी दवाइयों का ख्याल रखें।
समय पर दवाइयां दें और डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी सलाह मानें। कभी भी खुद से दवा बदलने या मात्रा घटाने-बढ़ाने की कोशिश न करें।
इसके अलावा अपने कुत्ते की नियमित जांच कराते रहें ताकि किसी भी समस्या का समय पर पता चल सके और उसे सही उपचार मिल सके। इससे आपका कुत्ता जल्दी ठीक होगा और बीमारियों से बचा रहेगा।
#5
सफाई का ध्यान रखें
अपने घर की सफाई का खास ध्यान दें। गंदगी बैक्टीरिया का घर होती है, जो कुत्तों को बीमार कर सकती है। इसलिए अपने घर को नियमित रूप से साफ करें और कूड़े-कचरे को तुरंत हटाएं।
इसके अलावा अपने कुत्ते की सफाई का भी ख्याल रखें। उसे नियमित रूप से नहलाएं और उसकी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए सही शैंपू और कंडीशनर का उपयोग करें।
इस तरह आप अपने प्यारे पालतू जानवर को मानसून के दौरान स्वस्थ रख सकते हैं।