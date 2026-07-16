मानसून के दौरान मच्छरों से सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे
क्या है खबर?
मानसून के दौरान मच्छरों के काटने का खतरा बढ़ जाता है। ये न केवल असुविधाजनक होते हैं बल्कि कई बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने घर को मच्छरों से दूर रख सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं और मानसून के दौरान होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं।
#1
नीम के तेल का करें इस्तेमाल
नीम का तेल एक प्राकृतिक उपाय है, जो मच्छरों को दूर रखने में मदद करता है।
इसे इस्तेमाल करने के लिए एक कटोरे में नीम का तेल और पानी मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें और अपने घर के कोनों, दरवाजों और खिड़कियों पर छिड़कें। यह मिश्रण न केवल मच्छरों को दूर रखेगा बल्कि आपके घर को भी ताजा महक देगा।
इसके अलावा नीम का तेल त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है।
#2
कपूर का धुआं फैलाएं
कपूर का धुआं भी मच्छरों को दूर भगाने में कारगर होता है। कपूर की टिक्की को जलाकर उसके धुएं को कमरे में फैलाएं। इससे मच्छर तुरंत भाग जाते हैं और आपके घर का माहौल भी ताजा हो जाता है।
कपूर का धुआं न केवल मच्छरों को दूर करता है, बल्कि घर के अंदर की हवा को भी साफ करता है। यह एक आसान और प्रभावी तरीका है, जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं।
#3
नींबू और लौंग का मिश्रण बनाएं
नींबू और लौंग का मिश्रण भी मच्छरों को दूर रखने में मदद करता है।
इसके लिए एक नींबू को आधा काटकर उसमें कुछ लौंग डालें और इसे उस जगह पर रखें, जहां मच्छर आते हैं। नींबू की खुशबू और लौंग का तीखा स्वाद मिलकर मच्छरों को दूर भगाते हैं।
इस मिश्रण को आप अपने घर के कोनों, दरवाजों और खिड़कियों पर रख सकते हैं। यह न केवल मच्छरों को दूर रखता है, बल्कि घर की सुगंध भी बढ़ाता है।
#4
तुलसी के पौधे लगाएं
तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अहम होता है, बल्कि यह अपने गुणों के कारण भी प्रसिद्ध है।
इसके पत्ते मच्छरों को पसंद नहीं आते, इसलिए अपने घर या आंगन में तुलसी का पौधा लगाना अच्छा हो सकता है।
तुलसी का नियमित सेवन सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है और यह घर की हवा को साफ करता है।
इसके अलावा तुलसी का पौधा आपके घर को एक धार्मिक और पवित्र माहौल भी देता है।
#5
लहसुन का रस स्प्रे करें
लहसुन का रस भी मच्छरों को दूर रखने में असरदार होता है।
इसके लिए कुछ लहसुन की कलियों को पानी में उबालकर उनका रस निकाल लें, फिर इस रस को स्प्रे बोतल में भरकर अपने घर के कोनों, दरवाजों और खिड़कियों पर छिड़कें।
इस प्रकार इन आसान उपायों को अपनाकर आप अपने घर को मानसून के दौरान सुरक्षित रख सकते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं।