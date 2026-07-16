मानसून के दौरान मच्छरों से सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

नींबू और लौंग का मिश्रण भी मच्छरों को दूर रखने में मदद करता है।

इसके लिए एक नींबू को आधा काटकर उसमें कुछ लौंग डालें और इसे उस जगह पर रखें, जहां मच्छर आते हैं। नींबू की खुशबू और लौंग का तीखा स्वाद मिलकर मच्छरों को दूर भगाते हैं।

इस मिश्रण को आप अपने घर के कोनों, दरवाजों और खिड़कियों पर रख सकते हैं। यह न केवल मच्छरों को दूर रखता है, बल्कि घर की सुगंध भी बढ़ाता है।