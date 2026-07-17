सेब को ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

सेब को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए उन्हें हवा से बचाकर रखना भी फायदेमंद हो सकता है।

इसके लिए एक साफ-सुथरा डिब्बा लें और उसमें सेब रखकर बंद कर दें। इससे बाहर की हवा अंदर नहीं जाएगी और सेब जल्दी खराब नहीं होंगे।

इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने सेब को लंबे समय तक ताजा और कुरकुरा रख सकते हैं।

इनसे न केवल आपकी मेहनत बचती है बल्कि आपके परिवार को भी सेहतमंद भोजन मिलता है।