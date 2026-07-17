सेब को ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके
क्या है खबर?
सेब एक सेहतमंद फल है, लेकिन अक्सर बाजार से लाकर कुछ ही दिनों में ये खराब हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेब लंबे समय तक कुरकुरे और ताजे बने रहें तो इसके लिए सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और कारगर तरीके बताते हैं, जिनसे आप सेब को लंबे समय तक ताजा और कुरकुरा रख सकते हैं।
#1
फ्रिज में रखें
सेब को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए इन्हें ठंडे स्थान पर रखें। फ्रिज की ठंडक से सेब की उम्र बढ़ती है और वे कुरकुरे बने रहते हैं।
आप सेब को किसी प्लास्टिक थैली या डिब्बे में डालकर फ्रिज के सब्जी वाले हिस्से में रख सकते हैं। इससे सेब की ताजगी बनी रहती है और वे जल्दी खराब नहीं होते।
ध्यान रखें कि सेब को एक-दूसरे से अलग रखें ताकि वे आपस में न टकराएं।
#2
पानी में भिगोएं
सेब को कुरकुरा बनाए रखने के लिए उन्हें पानी में भिगोकर रखें। इसके लिए एक बर्तन में ठंडा पानी भरें और उसमें सेब डाल दें। 30 मिनट तक भिगोने के बाद सेब को निकालकर सूखा लें।
इससे सेब की त्वचा पर पानी की परत जम जाती है, जो उन्हें ताजा और कुरकुरा रखती है। ध्यान दें कि सेब को ज्यादा देर तक पानी में न रखें क्योंकि इससे उनका स्वाद बदल सकता है।
#3
अखबार का उपयोग करें
सेब को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए आप अखबार का भी उपयोग कर सकते हैं।
इसके लिए एक साफ अखबार लें और उसमें सेब को लपेट दें। फिर इसे किसी ठंडी जगह पर रख दें जैसे कि फ्रिज या ठंडे बॉक्स।
अखबार से सेब की नमी सोख ली जाती है, जिससे वे जल्दी खराब नहीं होते और कुरकुरे बने रहते हैं। इस तरीके से आप सेब को कई दिनों तक ताजा रख सकते हैं।
#4
तेल लगाएं
सेब को कुरकुरा बनाए रखने के लिए उन पर थोड़ा-सा तेल लगाना भी अच्छा तरीका हो सकता है।
इसके लिए एक सूती कपड़े पर थोड़ा-सा तेल डालें और उससे सेब की सतह पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे सेब की त्वचा पर एक पतली सी तेल की परत जम जाती है, जो उन्हें नमी से बचाती है और ताजगी बनाए रखती है। ध्यान दें कि ज्यादा तेल न लगाएं, वरना सेब चिपचिपे हो जाएंगे।
#5
हवा से बचाकर रखें
सेब को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए उन्हें हवा से बचाकर रखना भी फायदेमंद हो सकता है।
इसके लिए एक साफ-सुथरा डिब्बा लें और उसमें सेब रखकर बंद कर दें। इससे बाहर की हवा अंदर नहीं जाएगी और सेब जल्दी खराब नहीं होंगे।
इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने सेब को लंबे समय तक ताजा और कुरकुरा रख सकते हैं।
इनसे न केवल आपकी मेहनत बचती है बल्कि आपके परिवार को भी सेहतमंद भोजन मिलता है।