स्विच बोर्ड को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके, नहीं होगा कोई नुकसान
क्या है खबर?
स्विच बोर्ड घर का एक जरूरी हिस्सा होते हैं, जिनका रोजाना इस्तेमाल होता है। इन पर अक्सर धूल और गंदगी जम जाती है, जिसे समय-समय पर साफ करना जरूरी होता है, लेकिन इन्हें साफ करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि कोई नुकसान न हो। इस लेख में हम आपको स्विच बोर्ड को सुरक्षित और सही तरीके से साफ करने के आसान उपाय बताएंगे।
#1
पानी का इस्तेमाल करने से बचें
स्विच बोर्ड को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं होता। पानी से बिजली के हिस्सों को नुकसान हो सकता है और यह शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है।
इसके बजाय आप सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें या हल्के साबुन का पानी बनाकर उसमें कपड़ा हल्का गीला करके साफ करें।
ऐसा करने से स्विच बोर्ड पर जमा धूल और गंदगी आसानी से हट जाएगी और कोई खतरा भी नहीं होगा।
#2
तेज केमिकल्स का इस्तेमाल न करें
स्विच बोर्ड को साफ करने के लिए तेज केमिकल्स जैसे ब्लीच या अमोनिया का इस्तेमाल न करें।
ये स्विच बोर्ड की ऊपरी परत को खराब कर सकते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बजाय आप हल्के डिटर्जेंट या सिरके का घोल बना सकते हैं।
यह तरीका सुरक्षित और असरदार होता है, जिससे स्विच बोर्ड साफ रहता है और उसकी उम्र भी बढ़ती है।
#3
हल्के गीले कपड़े का इस्तेमाल करें
स्विच बोर्ड को साफ करने के लिए हल्के गीले कपड़े का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका है।
एक सूती कपड़ा लें और उसे पानी में हल्का भिगोकर निचोड़ लें ताकि वह सिर्फ नम हो। फिर इसे स्विच बोर्ड पर धीरे-धीरे फेरें। इससे धूल और गंदगी आसानी से साफ हो जाएगी।
ध्यान रखें कि कपड़ा ज्यादा गीला न हो क्योंकि इससे स्विच बोर्ड को नुकसान हो सकता है।
#4
मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें
स्विच बोर्ड की छोटी-छोटी जगहों को साफ करने के लिए मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें। हार्ड ब्रश का इस्तेमाल न करें क्योंकि यह स्विच बोर्ड पर खरोंच कर सकता है।
एक टूथब्रश या नरम ब्रश लें, जिससे आप आसानी से स्विच बोर्ड की छोटी जगहों तक पहुंच सकें। इससे धूल और गंदगी हटाने में मदद मिलेगी और स्विच बोर्ड लंबे समय तक सही तरीके से काम करेगा।
#5
सफाई के बाद कनेक्शन चेक करें
स्विच बोर्ड को साफ करने के बाद यह देख लें कि सभी कनेक्शन सही तरीके से जुड़े हुए हैं।
अगर आपने सफाई करते समय किसी बिजली के हिस्से को हटाया था तो उसे वापस सही तरीके से लगाएं। ऐसा करने से स्विच बोर्ड ठीक तरीके से काम करेगा और किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकेगा।
इन उपायों को अपनाकर आप अपने स्विच बोर्ड को सुरक्षित और असरदार तरीके से साफ रख सकते हैं।