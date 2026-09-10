स्विच बोर्ड को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके, नहीं होगा कोई नुकसान

स्विच बोर्ड को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं होता। पानी से बिजली के हिस्सों को नुकसान हो सकता है और यह शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है।

इसके बजाय आप सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें या हल्के साबुन का पानी बनाकर उसमें कपड़ा हल्का गीला करके साफ करें।

ऐसा करने से स्विच बोर्ड पर जमा धूल और गंदगी आसानी से हट जाएगी और कोई खतरा भी नहीं होगा।