बैंग्स को चिपचिपा होने से रोकने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स
क्या है खबर?
बैंग्स चेहरे को अकार देने वाली हेयर स्टाइल होती है और इन्हें सही तरीके से स्टाइल करना जरूरी है। कई बार बैंग्स चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे पूरा लुक बिगड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपनी बैंग्स को चिपचिपा होने से बचा सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक स्टाइलिश बनाए रख सकते हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने बालों को ताजा और आकर्षक दिखा सकते हैं।
#1
सही शैंपू का चयन करें
बैंग्स को चिपचिपा होने से रोकने के लिए सही शैंपू का चयन बहुत जरूरी है। ऐसे शैंपू का उपयोग करें, जो खासतौर पर तैलीय बालों के लिए बने हों।
इनमें ऐसे तत्व होते हैं, जो अतिरिक्त तेल को हटाते हैं और बालों को साफ रखते हैं। इसके अलावा हफ्ते में 2 बार बाल धोना भी जरूरी है, ताकि गंदगी और तेल जमा न हो सके।
इससे आपके बाल ताजगी भरे और हल्के महसूस होंगे।
#2
कंडीशनर का सही उपयोग करें
कंडीशनर का सही उपयोग भी आपके बैंग्स को चिपचिपा होने से बचा सकता है। हमेशा हल्का कंडीशनर ही इस्तेमाल करें और उसे सिर्फ बालों की लंबाई पर लगाएं, जड़ों पर नहीं।
इससे आपके बैंग्स चिपचिपे नहीं होंगे और वे लंबे समय तक ताजगी भरे रहेंगे। अगर आपके पास समय हो तो आप बालों को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए बिना कंडीशनर के छोड़ दें।
इससे बालों की प्राकृतिक ताजगी बनी रहेगी।
#3
हेयरस्टाइलिंग उत्पादों का सीमित उपयोग करें
हेयरस्टाइलिंग उत्पाद, जैसे जेल, क्रीम या मूस का अधिक उपयोग करने से भी बैंग्स चिपचिपे हो सकते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में ही लगाएं और कोशिश करें कि ये आपके चेहरे पर न आएं।
अगर कभी गलती से भी ऐसा हो जाए तो तुरंत गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके अलावा रात में सोने से पहले अपने बैंग्स को अच्छे से बांध लें, ताकि वे रातभर उलझे न रहें और सुबह ताजगी भरे दिखें।
#4
हाथों का संपर्क कम रखें
बार-बार हाथों से चेहरे को छूना या बालों को बार-बार छूना भी बैंग्स को चिपचिपा बना सकता है। इसलिए, कोशिश करें कि अपने हाथों को कम से कम चेहरे पर लगाएं।
अगर आपको माथे पर पसीना आ रहा हो तो एक साफ कपड़े से पोंछ लें। इसके अलावा किसी भी काम के दौरान अपने बालों को छूने से बचें, ताकि वे ताजगी भरे और चिपचिपे न दिखें।
इससे आपके बैंग्स लंबे समय तक अच्छे बने रहेंगे।
#5
नियमित रूप से ब्रश करें
दिन में कम से कम 2 बार अपने बैंग्स को ब्रश करें, ताकि उनमें जमा हुआ तेल और गंदगी बाहर निकल जाए। इसके अलावा ब्रश करने से बालों के प्राकृतिक तेल भी सही तरीके से फैलते हैं, जिससे वे चिपचिपे नहीं होते।
इन सरल टिप्स को अपनाकर आप अपनी बैंग्स को चिपचिपा होने से बचा सकती हैं और उन्हें लंबे समय तक स्टाइलिश बनाए रख सकती हैं। इससे आपका लुक खास लगेगा।