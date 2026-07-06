अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स
क्या है खबर?
मेकअप प्रोडक्ट्स को सही से स्टोर करना बहुत जरूरी है ताकि वे लंबे समय तक ठीक रहें और उनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सके। कई महिलाएं मेकअप प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए अनोखे तरीके अपनाती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक के लिए ठीक रख सकते हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए कोई परेशानी भी नहीं होगी।
#1
छोटे डिब्बों का करें इस्तेमाल
अगर आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को व्यवस्थित रखना चाहती हैं तो इसके लिए छोटे डिब्बों का इस्तेमाल करें। इससे आप आसानी से अपने लिपस्टिक, आईशैडो और अन्य छोटे सामान को अलग-अलग कर सकती हैं। यह तरीका खासकर उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है, जिनके पास सीमित जगह है और उन्हें अपने मेकअप सामान को एक ही जगह पर रखना होता है। छोटे डिब्बों में सामान रखने से वे आसानी से मिल जाते हैं और आपका समय भी बचता है।
#2
कांच के जार में रखें लिक्विड मेकअप प्रोडक्ट्स
लिक्विड मेकअप प्रोडक्ट्स जैसे फाउंडेशन या प्राइमर को कांच के जार में स्टोर करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इससे ये प्रोडक्ट्स लंबे समय तक ठीक रहते हैं और उनका रंग भी नहीं बदलता। कांच के जार में रखने से आप इनकी मात्रा को भी आसानी से देख सकती हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें जल्दी इस्तेमाल कर सकती हैं। यह तरीका उन महिलाओं के लिए है, जो अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक ठीक रखना चाहती हैं।
#3
नलियों वाले प्रोडक्ट्स के लिए होल्डर का करें इस्तेमाल
अगर आपके पास काफी सारे नलियों वाले प्रोडक्ट्स हैं तो उन्हें व्यवस्थित रखने के लिए होल्डर का इस्तेमाल करें। यह न केवल आपके मेकअप रूम को साफ-सुथरा रखेगा बल्कि आपको जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप होल्डर में अलग-अलग रंगों के नलियों वाले प्रोडक्ट्स रख सकती हैं, जिससे उन्हें पहचानना आसान हो जाएगा। इस तरह आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक ठीक रख सकती हैं।
#4
आईशैडो पैलेट्स को अलग-अलग खंड में रखें
आईशैडो पैलेट्स को अलग-अलग खंड में रखना बेहतर हो सकता है ताकि जब भी आपको कोई आईशैडो चाहिए हो, वह तुरंत मिल जाए। इसके लिए आप प्लास्टिक बॉक्स या फिर लकड़ी के बॉक्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह आप अपने आईशैडो पैलेट्स को आसानी से ढूंढ पाएंगी और समय भी बचेगा। इसके अलावा आप अपने आईशैडो पैलेट्स को अलग-अलग रंगों के हिसाब से भी रख सकती हैं, जिससे उन्हें पहचानना आसान हो जाएगा।
#5
मेकअप ब्रशेस को अलग-अलग कंटेनर में रखें
मेकअप ब्रशेस को अलग-अलग कंटेनर में रखना जरूरी है ताकि उनका इस्तेमाल करते समय कोई परेशानी न हो। इसके लिए आप प्लास्टिक या फिर लकड़ी के कंटेनर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिनमें ब्रशेस को आसानी से देखा जा सके। इस तरह आपके सारे मेकअप प्रोडक्ट्स अच्छे से स्टोर रहेंगे और उनका इस्तेमाल करना भी आसान हो जाएगा।