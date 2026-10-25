मिक्सर ग्राइंडर की देखभाल करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स
क्या है खबर?
मिक्सर ग्राइंडर रसोई का एक जरूरी उपकरण है, जो हमारे काम को आसान बनाता है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और इससे इसकी उम्र कम हो जाती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने मिक्सर ग्राइंडर की उम्र बढ़ा सकते हैं और इसे लंबे समय तक अच्छे हालात में रख सकते हैं।
#1
सही मात्रा में सामग्री डालें
मिक्सर ग्राइंडर में सामग्री डालते समय उसकी सही मात्रा का ध्यान रखें।
अगर आप इसे ज्यादा भर देंगे तो इससे मशीन पर दबाव पड़ेगा और यह जल्दी खराब हो सकती है।
हमेशा मिक्सर ग्राइंडर के जार पर दी गई अधिकतम मात्रा तक ही सामग्री डालें ताकि यह सही तरीके से काम कर सके और लंबे समय तक चले।
#2
पानी का सही उपयोग करें
कई लोग मिक्सर ग्राइंडर में पानी डालकर सब्जियों या फलों को पीसते हैं, जिससे मशीन खराब हो सकती है।
हमेशा थोड़ी मात्रा में ही पानी डालें और अगर जरूरी हो तो धीरे-धीरे मिलाएं। इससे मिक्सर ग्राइंडर की ब्लेड्स पर दबाव नहीं पड़ेगा और यह लंबे समय तक चलेगा।
इसके अलावा इससे सामग्री भी अच्छी तरह से पिसेगी और मशीन की उम्र भी बढ़ेगी।
#3
साफ-सफाई का ध्यान रखें
मिक्सर ग्राइंडर की सफाई बहुत जरूरी है। इस्तेमाल करने के बाद इसे तुरंत साफ करें ताकि उसमें कोई भी अवशेष न बचें।
गुनगुने पानी और हल्के साबुन का उपयोग करें, फिर इसे सूती कपड़े से पोंछ लें। इससे न केवल मिक्सर ग्राइंडर की कार्यक्षमता बनी रहेगी बल्कि इसकी उम्र भी बढ़ेगी।
इसके अलावा नियमित सफाई से मशीन की ब्लेड्स भी साफ रहेंगी और खराब होने का खतरा कम होगा।
#4
सही तरीके से स्टोर करें
जब मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग न कर रहे हों तो उसे सही तरीके से स्टोर करना चाहिए। इसे किसी सूखे स्थान पर रखें और सुनिश्चित करें कि इसमें कोई तरल या गीला पदार्थ न हो।
इसके अलावा मिक्सर ग्राइंडर के जार को अलग करके रखें ताकि उसमें कोई गंध न आए। इस तरह आप अपने मिक्सर ग्राइंडर को लंबे समय तक अच्छे हालात में रख सकते हैं और इसका सही उपयोग कर सकते हैं।
#5
निर्देशों का पालन करें
हर मिक्सर ग्राइंडर के साथ आने वाले निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसमें बताए गए उपायों को ध्यान से पढ़ें और उनके अनुसार ही मशीन का उपयोग करें।
इससे न केवल मिक्सर ग्राइंडर की कार्यक्षमता बनी रहेगी बल्कि इसकी उम्र भी बढ़ेगी।
इन सरल लेकिन प्रभावी तरीकों को अपनाकर आप अपने मिक्सर ग्राइंडर की उम्र बढ़ा सकते हैं और इसे लंबे समय तक अच्छे हालात में रख सकते हैं।