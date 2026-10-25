मिक्सर ग्राइंडर की देखभाल करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स

जब मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग न कर रहे हों तो उसे सही तरीके से स्टोर करना चाहिए। इसे किसी सूखे स्थान पर रखें और सुनिश्चित करें कि इसमें कोई तरल या गीला पदार्थ न हो।

इसके अलावा मिक्सर ग्राइंडर के जार को अलग करके रखें ताकि उसमें कोई गंध न आए। इस तरह आप अपने मिक्सर ग्राइंडर को लंबे समय तक अच्छे हालात में रख सकते हैं और इसका सही उपयोग कर सकते हैं।