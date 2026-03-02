पलटने वाले दुपट्टे पहनने के लिए अपनाएं ये तरीके, जानें चयन के टिप्स

दुपट्टा भारतीय महिलाओं की पारंपरिक पोशाक का अहम हिस्सा है। आजकल बाजार में रिवर्सिबल दुपट्टे का चलन बढ़ता जा रहा है, जो पलटने वाले दुपट्टे भी कहलाते हैं। ये दुपट्टे दोनों तरफ से पहने जा सकते हैं और दोनों तरफ से अलग-अलग लुक देते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ फैशन टिप्स देंगे, जिनसे आप इस तरह के दुपट्टे को 2 अलग-अलग तरीकों से पहनकर अपने लुक को खास बना सकती हैं।

#1 यह है पहला तरीका सबसे पहले दुपट्टे को अपने गले से लपेटें और एक किनारे को कंधे पर डालें। अब दूसरे किनारे को दूसरी तरफ से लेकर कंधे पर डालें। इस तरह से दुपट्टा आपकी पीठ पर क्रॉस पैटर्न बनाएगा, जो बहुत ही आकर्षक लगेगा। यह तरीका खासतौर पर शादी या किसी बड़े आयोजन में जाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इससे आपका लुक बहुत खास और शाही लगेगा। इस तरह का दुपट्टा पारंपरिक लुक देने में मदद करता है।

#2 जानिए दूसरा तरीका दूसरे तरीके में दुपट्टे को अपनी गर्दन के पीछे से लपेटते हुए दोनों किनारों को सामने बांधें। इस तरह से दुपट्टा आपकी छाती पर फैलेगा और बहुत ही सुंदर दिखेगा। यह तरीका रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इससे आपका लुक साधारण होते हुए भी खास लगेगा। इस तरह का दुपट्टा पहनने से आपको आरामदायक महसूस होगा और आप पूरे दिन ताजगी महसूस करेंगी।

रंग सही रंगों का चयन करें रंगों का चयन करते समय ध्यान रखें कि दोनों तरफ के रंग अलग-अलग हों, ताकि दोनों लुक्स में अंतर साफ नजर आए। उदाहरण के लिए, एक तरफ गहरा नीला और दूसरी तरफ हल्का नीला या फिर एक तरफ गुलाबी और दूसरी तरफ हरा रंग चुन सकते हैं। इस तरह से आपका दुपट्टा देखने में बहुत ही आकर्षक लगेगा और आप हर बार नया लुक पा सकेंगी। रंगों का सही चयन आपके पूरे पहनावे को खास बना सकता है।

प्रिंट्स प्रिंटेड या ब्लॉक प्रिंट चुनें पलटने वाले दुपट्टे में छपे हुए डिजाइन भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप अपनी पसंद अनुसार फूल-पत्तियों वाले, ज्योमेट्रिक पैटर्न या ब्लॉक प्रिंट्स वाले डिजाइन चुन सकती हैं। ये प्रिंट्स आपके पूरे लुक को और भी खास बना देंगे। इसके अलावा आप अपने कुर्ते या सलवार-कमीज के रंगों से मेल खाते हुए प्रिंट भी चुन सकती हैं, ताकि आपका लुक सामंजस्यपूर्ण लगे। इस तरह का प्रिंटेड दुपट्टा आपके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करेगा।