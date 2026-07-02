फोमिंग फेसवॉश बनाम जेल क्लींजर

फोमिंग फेसवॉश बनाम जेल क्लींजर: त्वचा के लिए कौन-सा है बेहतर?

लेखन अंजली 10:21 am Jul 02, 202610:21 am

क्या है खबर?

चेहरा साफ करने के लिए क्लींजर का उपयोग जरूरी है, लेकिन बाजार में उपलब्ध कई प्रकार के क्लींजर से अक्सर लोग उलझन में पड़ जाते हैं। इनमें फोमिंग फेसवॉश और जेल क्लींजर सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। फोमिंग फेसवॉश झाग बनाकर गहराई से सफाई करता है, जबकि जेल क्लींजर हल्का होता है और नमी बनाए रखता है। आइए जानते हैं कि आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार कौन-सा क्लींजर बेहतर रहेगा।