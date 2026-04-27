फूलों के शौकीन हैं तो इन 5 अंतरराष्ट्रीय जगहों का करें रुख, नहीं भूल पाएंगे नजारा

फूल अपनी सुंदरता से सभी का मन मोह लेते हैं। ये प्रकृति का वह अजूबा है, जिसे देखने से कभी दिल नहीं भरता। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, जो अपने फूलों के लिए मशहूर हैं? यहां कई तरह के फूल खिलते हैं, जो आखों को सुकून देने वाला खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। आइए हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आपको फूल देखने को मिल सकते हैं।

#1 जापान का किओशि-जी मंदिर जापान के किओशि-जी मंदिर को फूलों का मंदिर भी कहा जाता है। यह जगह टोक्यो से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यहां हर साल हजारों लोग आते हैं, ताकि वे इस मंदिर को फूलों से सजते हुए देख सकें। इस मंदिर को फूलों से सजाने में लगभग 50 लाख से ज्यादा फूलों का इस्तेमाल होता है। यहां फूलों की सजावट के लिए सदियों पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

#2 नीदरलैंड का केउकेनहॉफ गार्डन नीदरलैंड के केउकेनहॉफ गार्डन को दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा माना जाता है। इस बगीचे में लगभग 70 लाख फूलों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहां 800 प्रकार के ट्यूलिप भी उगाए जाते हैं। इस बगीचे को देखने के लिए हर साल लगभग 12 लाख लोग आते हैं। इस बगीचे में 7 किलोमीटर लंबे रास्ते हैं, जहां से आप अलग-अलग तरह के फूलों का आनंद ले सकते हैं।

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#3 इटली का इमोजी गार्डन इटली के इमोजी गार्डन को देखने के लिए आपको काफी दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन यहां आने के बाद आपको यह जरूर पसंद आएगा। दरअसल, इस बगीचे में आपको हंसते हुए चेहरों वाले कई गार्डन मिलेंगे। इन गार्डन को देखकर आपको लगेगा जैसे खिले हुए सुंदर फूल वाकई आपको देखकर खुश हो रहे हों और आपको अपने पास बुला रहे हों। इस गार्डन को देखने के लिए टिकट लेनी पड़ती है।

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#4 फ्रांस का मोंट सेंट-मिशेल फ्रांस के मोंट सेंट-मिशेल को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा, जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर आ गए हों। यह जगह समुद्र तटों के बीच स्थित है और यहां आपको कई तरह के फूल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहां के समुद्र तट भी बहुत खूबसूरत हैं, जो अनुभव को और भी यादगार बना देते हैं। इस जगह पर आने के बाद आपको लगेगा जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर आ गए हों।