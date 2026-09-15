फर्श की टाइल ठीक करने के तरीके

फर्श पर लगी टाइल टूट गई हैं तो उन्हें इन आसान तरीकों से करें ठीक

लेखन सयाली 03:18 pm Sep 15, 202603:18 pm

क्या है खबर?

फर्श की टाइलें घर की सुंदरता बढ़ाने में मदद करती हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी टूट जाए तो पूरे लुक को बिगाड़ देती है। इसके अलावा टाइल पर क्रैक आना पानी के रिसाव का कारण बन सकता है, जिससे दीवारों और फर्श को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए, आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप टूटी हुई टाइल को आसानी से ठीक कर सकते हैं।