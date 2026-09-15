फर्श पर लगी टाइल टूट गई हैं तो उन्हें इन आसान तरीकों से करें ठीक
क्या है खबर?
फर्श की टाइलें घर की सुंदरता बढ़ाने में मदद करती हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी टूट जाए तो पूरे लुक को बिगाड़ देती है। इसके अलावा टाइल पर क्रैक आना पानी के रिसाव का कारण बन सकता है, जिससे दीवारों और फर्श को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए, आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप टूटी हुई टाइल को आसानी से ठीक कर सकते हैं।
#1
टाइल रिपेयर किट का करें इस्तेमाल
टूटी हुई टाइल को ठीक करने के लिए एक टाइल रिपेयर किट खरीदें। इस किट में आपको गोंद, सीमेंट और अन्य सामग्री मिलेगी, जो टाइल को फिर से चिपकाने में मदद करेंगी।
सबसे पहले टाइल के चारों ओर पुरानी गोंद को साफ करें, फिर नई गोंद लगाकर उसे सही जगह पर रखें और कुछ देर के लिए दबाकर रखें, ताकि वह अच्छी तरह से चिपक जाए।
इसके बाद टाइल को सूखने के लिए छोड़ दें।
#2
सिलिकॉन सीलेंट का करें उपयोग
अगर टाइल के बीच में दरार हो गई है तो सिलिकॉन सीलेंट का इस्तेमाल करें। इसके लिए सबसे पहले दरारों को अच्छे से साफ करें, फिर सिलिकॉन सीलेंट को दरारों में भरें और उसे सूखने दें।
यह तरीका खासकर तब उपयोगी होता है जब दरारें छोटी हों और उन्हें ठीक करना आसान हो। सिलिकॉन सीलेंट से टाइल की मजबूती भी बढ़ती है और वह लंबे समय तक सही रहती है।
#3
नए टुकड़े का करें चयन
अगर आपकी टाइल पूरी तरह से टूट गई है या उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है तो आपको नए टुकड़े का चयन करना होगा। इसके लिए अपने पास मौजूद टाइल के रंग और डिजाइन से मेल खाने वाले नए टुकड़े का चयन करें।
ध्यान रखें कि नया टुकड़ा पुराने टुकड़े से थोड़ा बड़ा हो, ताकि उसे आसानी से फिट किया जा सके। ऐसा करने से पैसे भी कम खर्च होंगे।
#4
ग्राउट को ठीक करें
टूटी हुई टाइल के बीच में मौजूद ग्राउट भी प्रभावित हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले ग्राउट को साफ करें, फिर नए ग्राउट पेस्ट को दरारों में भरें।
इससे न केवल टाइल मजबूत होगी, बल्कि उसकी उम्र भी लंबी होगी। ग्राउट को भरने से टाइल की मजबूती बढ़ती है और वह लंबे समय तक सही रहती है।
अगर यह तरीका समझ न आए तो विशेषज्ञ की सलाह लें।
#5
पेशेवर मदद लें
अगर आपकी टाइल बहुत ज्यादा खराब हो गई है या उसे ठीक करने में मुश्किल आ रही हो तो पेशेवर मदद लें। पेशेवर लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे टूटी हुई टाइल को सही किया जा सकता है और उसे पहले जैसा बनाया जा सकता है।
वे आपकी समस्या का समाधान जल्दी और प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। इस तरह आप अपने घर की फर्श को फिर से नया जैसा बना सकते हैं।