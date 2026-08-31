रोजाना पोछा लगाने के बाद भी फर्श चिपचिपा रहता है? अपनाएं ये 5 हैक
क्या है खबर?
फर्श को साफ और चमकदार रखने के लिए रोजाना पोछा लगाना एक अच्छा तरीका है, लेकिन कई बार इसके बावजूद भी फर्श चिपचिपा रहता है। इसका मुख्य कारण हो सकता है कि पोछा लगाने के बाद उसे सही तरीके से सुखाया नहीं जाता। इससे फर्श पर धूल और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे फर्श चिपचिपा हो जाता है। आइए आज हम आपको फर्श को चिपचिपा होने से बचाने के लिए 5 आसान तरीके बताते हैं।
#1
सफेद सिरके का करें इस्तेमाल
फर्श को साफ करने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल करें। इसके लिए एक बाल्टी पानी में आधा कप सफेद सिरका मिलाएं और फिर इस मिश्रण से फर्श को पोछें।
सफेद सिरका गंदगी और दाग को आसानी से हटा देता है, जिससे फर्श चमकदार हो जाता है। इसके अलावा यह फर्श की सतह को भी सुरक्षित रखता है और उसे लंबे समय तक नया जैसा बनाए रखता है।
इससे चिपचिपाहट नहीं होती है।
#2
बेकिंग सोडा का करें उपयोग
फर्श से चिपचिपाहट हटाने के लिए बेकिंग सोडा एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। इसके लिए एक कप बेकिंग सोडा को एक बाल्टी पानी में मिलाएं और फिर इस मिश्रण से फर्श को पोछें।
बेकिंग सोडा की गंदगी सोखने की क्षमता गंदगी और चिकनाहट को सोख लेती है, जिससे फर्श साफ और चमकदार हो जाता है। इसके अलावा यह फर्श की सतह को भी सुरक्षित रखता है और उसे लंबे समय तक नया जैसा बनाए रखता है।
#3
नींबू का रस आएगा काम
फर्श को साफ करने के लिए नींबू का रस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में नींबू का रस मिलाएं और फिर इस मिश्रण से फर्श को पोछें।
नींबू गंदगी और दाग को आसानी से हटा देता है, जिससे फर्श चमकदार हो जाता है। इसके अलावा नींबू का रस फर्श की सतह को भी सुरक्षित रखता है और उसे लंबे समय तक नया जैसा बनाए रखता है।
#4
डिटर्जेंट पाउडर भी होगा उपयोगी
चिपचिपे फर्श को साफ करने के लिए डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर फर्श को पोछा लगाएं।
यह न केवल फर्श को साफ करेगा, बल्कि उसकी चमक भी बढ़ाएगा। डिटर्जेंट पाउडर की ताजगी और गंध से फर्श महकेगा और उसमें जमी हुई गंदगी भी आसानी से निकल जाएगी।
इससे आपका फर्श साफ-सुथरा और चमकदार रहेगा, जिससे घर का माहौल भी ताजा लगेगा।
#5
सही उपकरणों का करें चयन
फर्श को साफ करने के लिए सही उपकरणों का चयन करना बहुत जरूरी है। पोछा लगाने वाले कपड़े की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, ताकि गंदगी अच्छे से हट सके।
इसके अलावा फर्श की सफाई के लिए उपयुक्त झाड़ू का भी इस्तेमाल करें। इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर के फर्श को हमेशा साफ-सुथरा और चमकदार रख सकते हैं।
इन तरीकों से न केवल आपका काम आसान होगा, बल्कि आपके घर का माहौल भी ताजा रहेगा।