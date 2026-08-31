फर्श को पोछे के बाद चिपचिपा होने से बचाना

रोजाना पोछा लगाने के बाद भी फर्श चिपचिपा रहता है? अपनाएं ये 5 हैक

लेखन सयाली 01:37 pm Aug 31, 202601:37 pm

क्या है खबर?

फर्श को साफ और चमकदार रखने के लिए रोजाना पोछा लगाना एक अच्छा तरीका है, लेकिन कई बार इसके बावजूद भी फर्श चिपचिपा रहता है। इसका मुख्य कारण हो सकता है कि पोछा लगाने के बाद उसे सही तरीके से सुखाया नहीं जाता। इससे फर्श पर धूल और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे फर्श चिपचिपा हो जाता है। आइए आज हम आपको फर्श को चिपचिपा होने से बचाने के लिए 5 आसान तरीके बताते हैं।