फर्श को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान और प्रभावी तरीके

फर्श की सफाई एक अहम काम है, जिसे सही तरीके से करना जरूरी है ताकि घर की सुंदरता बरकरार रहे। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर के फर्श को साफ और चमकदार बना सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को न केवल साफ-सुथरा रख सकते हैं, बल्कि फर्श की उम्र भी बढ़ा सकते हैं।

#1 नियमित झाड़ू लगाना है जरूरी फर्श को साफ रखने के लिए नियमित झाड़ू लगाना बहुत जरूरी है। रोजाना या हफ्ते में कम से कम दो बार झाड़ू लगाने से धूल-मिट्टी और छोटे-मोटे कण हट जाते हैं। इससे आपके फर्श की चमक बनी रहती है और वह गंदगी से सुरक्षित रहता है, खासकर अगर आपके फर्श पर हल्के रंग का टाइल्स या संगमरमर है तो इसे रोजाना झाड़ू लगाना और धूल-मिट्टी को साफ करना चाहिए ताकि फर्श हमेशा नया जैसा दिखे।

#2 डस्टर का करें इस्तेमाल झाड़ू के साथ-साथ डस्टर का भी इस्तेमाल करें ताकि फर्श की सतह पर जमी हुई धूल हट सके। डस्टर को हल्के हाथों से फर्श पर फेरें ताकि किसी तरह का खरोंच न पड़े। इससे न केवल फर्श साफ रहेगा बल्कि उसकी चमक भी बरकरार रहेगी। डस्टर से फर्श की गंदगी हटाने से हवा में मौजूद एलर्जन्स भी कम होते हैं, जिससे घर का माहौल स्वस्थ रहता है और आपको ताजगी महसूस होती है।

#3 पानी और क्लिनिंग सॉल्यूशन का मिश्रण बनाएं फर्श की गहराई से सफाई करने के लिए पानी और क्लिनिंग सॉल्यूशन का मिश्रण बनाएं। इसके लिए एक बाल्टी पानी में थोड़ा-सा क्लिनिंग सॉल्यूशन मिलाएं और फिर इस मिश्रण का उपयोग करें। इससे फर्श की गहरी धूल-मिट्टी साफ होगी और उसमें चमक भी आएगी। ध्यान रखें कि क्लिनिंग सॉल्यूशन अधिक न हो ताकि फर्श पर कोई दाग न पड़े। इस तरीके से आप अपने घर के फर्श को साफ-सुथरा और चमकदार बना सकते हैं।

#4 मुल्तानी मिट्टी या बेकिंग सोडा का करें उपयोग अगर आपके फर्श पर कोई दाग-धब्बे हैं तो मुल्तानी मिट्टी या बेकिंग सोडा का उपयोग करें। इन दोनों सामग्रियों को थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और उसे दाग वाले हिस्से पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा। इसके बाद फर्श को साफ पानी से धो लें। यह तरीका न केवल असरदार है बल्कि आपके फर्श को नुकसान भी नहीं पहुंचाता।