सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं अलसी के बीज, जानिए 5 फायदे

अलसी के बीज दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो दिल की बीमारियों को दूर रखने में सहायक होता है।

ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही, ये रक्तचाप को संतुलित रखने और रक्त संचार को बेहतर बनाने में भी मदद करता है।

अगर आप दिल का ख्याल रखना चाहते हैं तो अलसी के बीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।