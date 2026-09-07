इन 5 तरीकों से ठीक करें धूप से जले हुए इनडोर पौधे
क्या है खबर?
घर के अंदर पौधे लगाना न केवल माहौल को सुंदर बनाता है बल्कि ताजी हवा भी देता है, लेकिन कई बार ये पौधे तेज धूप के कारण जलने लगते हैं। इस समस्या से पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं और उनका विकास रुक सकता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो चिंता न करें। यहां हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने पौधों को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं।
#1
पौधे को तुरंत छांव में रखें
अगर पौधे की पत्तियां तेज धूप के कारण जलने लगी हैं, तो उसे तुरंत ऐसी जगह पर रखें जहां सीधी धूप न पड़े। ऐसी जगह चुनें जहां हल्की रोशनी आती हो।
अगर आपके पास खिड़की के पास जगह है तो वहां पर हल्का पर्दा लगाकर पौधों को रखें। इससे उन्हें आराम मिलेगा और वे तेज धूप से बच पाएंगे।
ध्यान रखें कि पौधों को बार-बार जगह न बदलें क्योंकि इससे उनकी स्थिति और खराब हो सकती है।
#2
पानी देने का सही तरीका अपनाएं
धूप से जले पौधों को पानी देने में सावधानी बरतें। ज्यादा पानी देने से उनकी जड़ें खराब हो सकती हैं। सुबह या शाम के समय पौधों को पानी दें, क्योंकि इस समय सूरज की गर्मी कम होती है।
पानी डालते समय यह ध्यान दें कि मिट्टी हल्की गीली हो, लेकिन पानी जमा न हो।
अगर पत्तियां सूख रही हैं तो उन पर भी हल्का पानी छिड़क सकते हैं। इससे पौधों को नमी मिलेगी और वे जल्दी ठीक हो पाएंगे।
#3
प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करें
पौधों को पोषण देने के लिए प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करें। गोबर की खाद, पत्तियों का सड़ा हुआ मिश्रण या घर में बनी खाद पौधों के लिए फायदेमंद होती है।
यह न केवल पौधों को ताकत देती है बल्कि उनकी जड़ों को भी मजबूत बनाती है। खाद डालते समय ध्यान रखें कि इसे ज्यादा मात्रा में न डालें।
हर 10-15 दिन में थोड़ा-थोड़ा खाद डालना काफी होता है। इससे पौधे धीरे-धीरे अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकते हैं।
#4
खराब पत्तियों को हटा दें
पौधों की जली हुई या सूखी पत्तियों को काट देना जरूरी है ताकि उनकी ऊर्जा बच सके।
केवल उन हिस्सों को हटाएं जो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। इसके लिए साफ और तेज कैंची का इस्तेमाल करें ताकि पौधे को नुकसान न हो।
पत्तियां हटाने के बाद पौधों को थोड़ी देर के लिए आराम दें और उन्हें ज्यादा हिलाएं-डुलाएं नहीं। यह प्रक्रिया पौधे को नई पत्तियां उगाने में मदद करती है और उनकी बढ़त को बेहतर बनाती है।
#5
धैर्य और नियमित देखभाल जरूरी है
पौधों को ठीक होने में समय लगता है। यह जरूरी है कि आप धैर्य रखें और उनकी नियमित देखभाल करें। उन्हें सही मात्रा में पानी, खाद और हल्की धूप दें।
अगर आप कुछ दिनों तक इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपके पौधे फिर से हरे-भरे हो जाएंगे।
पौधों को समय-समय पर साफ करना और उनकी स्थिति पर नजर रखना भी फायदेमंद होता है। इससे न केवल पौधे ठीक होंगे बल्कि वे लंबे समय तक स्वस्थ भी रहेंगे।