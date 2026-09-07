धूप से जले इनडोर पौधों को ऐसे करें ठीक

इन 5 तरीकों से ठीक करें धूप से जले हुए इनडोर पौधे

लेखन अंजली 06:15 pm Sep 07, 202606:15 pm

क्या है खबर?

घर के अंदर पौधे लगाना न केवल माहौल को सुंदर बनाता है बल्कि ताजी हवा भी देता है, लेकिन कई बार ये पौधे तेज धूप के कारण जलने लगते हैं। इस समस्या से पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं और उनका विकास रुक सकता है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो चिंता न करें। यहां हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने पौधों को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं।