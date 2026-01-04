पलकों में खुजली? इन 5 घरेलू नुस्खों को आजमाकर मिलेगी राहत

आंखों के आस-पास की त्वचा बहुत नाजुक होती है और अगर इसमें सूखापन या जलन होती है तो इससे पलकें भी प्रभावित होती हैं। इसके कारण पलकें खुजली करने लगती हैं। हालांकि, खुजली वाली पलकों का घरेलू नुस्खों से इलाज संभव है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें आजमाने से आपको जल्द आराम मिलेगा और आपकी पलकें भी स्वस्थ रहेंगी।

#1 ठंडे पानी से धोएं आंखें आंखों को ठंडे पानी से धोना खुजली वाली पलकें के लिए सबसे सरल और प्रभावी घरेलू उपाय है। यह न केवल ताजगी महसूस कराता है, बल्कि सूजन और जलन को भी कम करता है। इसके लिए एक साफ कपड़े में बर्फ लपेटकर हल्के हाथों से प्रभावित क्षेत्र पर रखें। इससे खून का बहाव बढ़ता है और त्वचा को ठंडक मिलती है, जिससे खुजली में राहत मिलती है।

#2 एलोवेरा जेल लगाएं एलोवेरा जेल में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो खुजली वाली पलकें को आराम देते हैं। यह त्वचा को नमी देता है और जलन कम करता है। इसके लिए ताजे एलोवेरा पत्ते से जेल निकालें और हल्के हाथों से प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। कुछ मिनट छोड़ने के बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। नियमित उपयोग से आपकी पलकें स्वस्थ रहेंगी और खुजली की समस्या दूर होगी। यह उपाय प्राकृतिक और प्रभावी है, जिससे आपको जल्द राहत मिलेगी।

#3 नारियल का तेल लगाएं नारियल का तेल त्वचा को नमी देता है और सूखी तथा खुजलीदार त्वचा को मुलायम बनाता है। इसके लिए थोड़ा सा नारियल का तेल अपनी हथेली में लें और हल्के हाथों से प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। इसे अच्छे से मालिश करें ताकि तेल अच्छी तरह से अवशोषित हो जाए। नियमित उपयोग से आपकी पलकें स्वस्थ रहेंगी और खुजली की समस्या दूर होगी। यह उपाय प्राकृतिक और प्रभावी है।

#4 टी बैग्स का उपयोग करें टी बैग्स में ऐसे तत्व होते हैं, जो सूजन कम करने में मदद करते हैं। इस्तेमाल किए हुए टी बैग्स को ठंडा करके अपनी आंखों पर रखें। इससे आंखों की थकान भी दूर होती है और खुजली में राहत मिलती है। इसके लिए एक कप गर्म पानी में टी बैग्स भिगोए रखें, फिर इन्हें फ्रिज में ठंडा होने दें। ठंडे टी बैग्स को अपनी बंद आंखों पर रखें और 10-15 मिनट तक आराम करने दें। इससे आपको राहत मिलेगी।