हाथों के सुन्नपन को ठीक करने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

हाथों में सुन्नपन होना एक आम समस्या है, जो अक्सर लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने या सोने के कारण होती है। यह समस्या न केवल असुविधाजनक होती है, बल्कि इससे दर्द और बेचैनी भी होती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं और अपने हाथों को आराम दे सकते हैं। इन नुस्खों को अपनाकर आप जल्द ही ठीक हो सकते हैं।

#1 गर्म पानी से सिकाई करें गर्म पानी से सिकाई करना हाथों के सुन्नपन को ठीक करने का एक असरदार तरीका है। इसके लिए एक बर्तन में गर्म पानी भरें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। अब अपने हाथों को इस पानी में 15-20 मिनट तक डुबोकर रखें। इससे खून का दौरा बेहतर होता है और सूजन कम होती है। आप चाहें तो इसमें कुछ बूंदे नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे और ज्यादा आराम मिलेगा और दर्द भी कम होगा।

#2 अदरक का सेवन करें अदरक एक प्राकृतिक औषधि है, जो अपनी सूजन कम करने की खासियत के कारण दर्द निवारक की तरह काम करती है। इसके लिए अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं या कच्चा अदरक भी खा सकते हैं। अदरक का सेवन करने से न केवल सुन्नपन में आराम मिलेगा, बल्कि यह आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करेगा और आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। अदरक का नियमित सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।

#3 सरसों का तेल लगाएं सरसों का तेल गर्म करके प्रभावित क्षेत्र पर मालिश करें। इससे खून का दौरा बढ़ता है और सूजन कम होती है। सरसों के तेल में मौजूद जरूरी तत्व त्वचा को पोषण देते हैं। इसे हल्के हाथों से लगाना चाहिए ताकि यह अच्छी तरह से अवशोषित हो सके। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से हाथों के सुन्नपन में काफी राहत मिल सकती है और त्वचा भी स्वस्थ रहती है।

#4 ठंडे पानी में नमक मिलाएं ठंडे पानी में नमक मिलाकर उसमें अपने हाथों को 10-15 मिनट तक डुबोकर रखें। इससे नसों पर दबाव कम होता है और आराम मिलता है। नमक में मौजूद तत्व खून के दौरे को बेहतर बनाते हैं और सूजन कम करते हैं। यह प्रक्रिया हाथों की थकान और दर्द को भी दूर करती है। नियमित रूप से इस उपाय को अपनाने से हाथों के सुन्नपन में काफी सुधार होता है और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं।