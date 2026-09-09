जिम के कपड़ों से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, गंध हटाने के लिए एक बढ़िया उपाय है।

कपड़ों को धोने वाले पानी में एक बड़ा चम्मच सोडा मिलाएं और फिर उन्हें सामान्य तरीके से धो लें।

सोडे की खासियत है कि यह पसीने की गंध को खत्म करता है और कपड़ों को ताजगी देता है। यह तरीका न केवल बदबू हटाने में मदद करता है बल्कि कपड़ों को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने में भी सहायक होता है।