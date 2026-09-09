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जिम के कपड़ों से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
जिम के कपड़ों की बदबू को ऐसे करें दूर

जिम के कपड़ों से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली
Sep 09, 2026
06:05 pm
क्या है खबर?

जिम के कपड़े अक्सर पसीने के कारण बदबूदार हो जाते हैं, जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। जब इन्हें धोकर सुखाया जाता है, तब भी बदबू पूरी तरह से नहीं जाती। यह समस्या हर रोज जिम जाने वाले लोगों के लिए आम है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सरल और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने जिम के कपड़ों की बदबू को दूर कर सकते हैं और उन्हें ताजा बना सकते हैं।

#1

सिरके का उपयोग करें

सिरका गंध हटाने में बहुत मदद करता है। इसके लिए एक बाल्टी पानी में आधा कप सिरका मिलाएं और अपने जिम के कपड़ों को इस पानी में डालकर आधे घंटे तक छोड़ दें। इसके बाद कपड़ों को सामान्य तरीके से धो लें।

सिरका न केवल बदबू को दूर करता है बल्कि कपड़ों के रंग को भी बनाए रखता है। यह तरीका बहुत आसान है और आप इसे नियमित रूप से अपना सकते हैं।

#2

खाने वाले सोडे का इस्तेमाल करें

खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, गंध हटाने के लिए एक बढ़िया उपाय है।

कपड़ों को धोने वाले पानी में एक बड़ा चम्मच सोडा मिलाएं और फिर उन्हें सामान्य तरीके से धो लें।

सोडे की खासियत है कि यह पसीने की गंध को खत्म करता है और कपड़ों को ताजगी देता है। यह तरीका न केवल बदबू हटाने में मदद करता है बल्कि कपड़ों को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने में भी सहायक होता है।

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#3

नींबू का रस लगाएं

नींबू का रस गंध हटाने के लिए एक प्राकृतिक तरीका है।

आप नींबू का रस सीधे जिम के कपड़ों पर लगा सकते हैं या धोने वाले पानी में मिला सकते हैं। नींबू में मौजूद खट्टा तत्व पसीने के दाग और गंध को खत्म करता है।

इसके अलावा नींबू की ताजगी भरी खुशबू कपड़ों को महकाती है। यह तरीका बहुत आसान है और इसे अपनाने से कपड़े साफ और ताजा महसूस होते हैं।

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#4

अच्छे डिटर्जेंट का उपयोग करें

जिम के कपड़ों को धोने के लिए ऐसा डिटर्जेंट चुनें जो गंध हटाने में असरदार हो। कई डिटर्जेंट में नींबू या खाने वाले सोडे के तत्व होते हैं, जो कपड़ों से बदबू को दूर करने में मदद करते हैं।

इस तरह के डिटर्जेंट कपड़ों को साफ करने के साथ-साथ उनकी खुशबू भी बनाए रखते हैं।

इसके अलावा यह कपड़ों की गुणवत्ता को खराब नहीं करता। इस तरीके को अपनाने से आपके कपड़े लंबे समय तक अच्छे बने रहेंगे।

#5

धूप में सुखाएं

जिम के कपड़ों की बदबू को दूर करने का सबसे पुराना और असरदार तरीका है उन्हें धूप में सुखाना। धूप में सुखाने से कपड़ों में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और बदबू दूर होती है।

हालांकि, ध्यान रखें कि कपड़ों को बहुत तेज धूप में ज्यादा देर तक न रखें ताकि उनका रंग फीका न पड़े। धूप में सुखाने से कपड़े ताजा और साफ महसूस होते हैं।

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