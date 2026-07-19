सब्जियों को उबाऊ समझते हैं? इन व्यंजनों को आजमाएं, फिर नहीं लगेगी बोरिंग
क्या है खबर?
अगर आपको सब्जियां उबाऊ लगती हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। कई लोग सब्जियों को अपने खाने में शामिल करना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि सब्जियां स्वादिष्ट नहीं होती हैं। हालांकि, कुछ व्यंजनों को आजमाने से आप सब्जियों के प्रति अपना नजरिया बदल सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे अनोखे और स्वादिष्ट सब्जियों के व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाना आसान है और ये आपके खाने का मजा बढ़ा सकते हैं।
#1
पालक का परांठा
पालक का परांठा एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप नाश्ते या दोपहर के खाने में शामिल कर सकते हैं।
इसके लिए पालक को धोकर काट लें, फिर उसमें गेहूं का आटा, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा तेल मिलाकर आटा गूंध लें।
अब छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें जब तक कि दोनों तरफ से सुनहरा न हो जाएं। इसे दही या अचार के साथ परोसें।
#2
करेले की चाट
करेले की चाट एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले करेलों को पतला काट लें और नमक लगाकर 30 मिनट तक छोड़ दें ताकि उनका कड़वापन निकल जाए।
अब इन्हें तेल में हल्का भून लें। इसके बाद इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नींबू का रस और चाट मसाला मिलाकर अच्छी तरह मिला लें।
यह चाट न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।
#3
बैंगन का भुर्ता
बैंगन का भुर्ता एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बैंगन को आग पर सेंक लें ताकि उसका छिलका झड़ जाए।
अब गिरे हुए गूदे को निकालकर उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। इसे रोटी या चावल दोनों के साथ खाया जा सकता है।
यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है।
#4
फूलगोभी की टिक्की
फूलगोभी की टिक्की एक अनोखा नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए फूलगोभी को कद्दूकस कर लें और उसमें आलू, बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर टिक्कियां बना लें।
अब इन्हें तेल में तल लें जब तक कि दोनों तरफ से सुनहरा न हो जाएं। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके खाने का मजा बढ़ा सकते हैं।