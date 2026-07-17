डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल बुखार में अंतर

डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल बुखार में क्या है अंतर? जानिए

लेखन अंजली 11:28 am Jul 17, 202611:28 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान कई बीमारियां फैलती हैं, जिनमें से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में इस बार जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये बीमारियां मच्छरों के कारण होती हैं और इनके लक्षण वायरल बुखार के लक्षणों से काफी मिलते हैं। ऐसे में लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि असली खलनायक कौन सी बीमारी है। आइए आज हम आपको इन बीमारियों में अंतर बताएं ताकि आप सही समय पर सही इलाज करा सकें।