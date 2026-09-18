पतझड़ के दौरान आसानी से उगाए जा सकते हैं ये पौधे, मिलेगा खूबसूरत नजारा
क्या है खबर?
पतझड़ के मौसम में कई पेड़-पौधों की पत्तियां पीली होकर झड़ जाती हैं। हालांकि, कुछ पेड़-पौधे ऐसे भी होते हैं, जो इस मौसम में फल-फूल देते हैं। अगर आप अपने घर के आंगन या बगीचे में इन पौधों को लगाते हैं तो आपको खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जो पतझड़ के दौरान आसानी से उगाए जा सकते हैं।
#1
गेंदे के फूल
गेंदे के फूलों की कई किस्में होती हैं, जिनमें से कुछ 8 फीट तक लंबाई में बढ़ती हैं। इनका इस्तेमाल पूजा-पाठ से लेकर घर की सजावट तक के लिए किया जाता है।
इन फूलों की खासियत है कि ये जल्दी उगते हैं और इनकी देखभाल करना भी आसान है। इस फूल को लगाने के लिए आपको बस एक गमले में इसकी बीज डालनी होती है और इसे रोजाना थोड़ा-थोड़ा पानी देना होता है।
#2
गुलाब
गुलाब एक ऐसा फूल है, जो हर मौसम में खिलता है। हालांकि, पतझड़ में गुलाब के पौधे को ज्यादा पानी देना पड़ता है, क्योंकि इस मौसम में इनमें नमी बनाए रखना जरूरी है।
गुलाब के पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले इसके बीज को गमले में डालें और फिर रोजाना इसे थोड़ा पानी दें। इसके बाद कुछ ही दिनों में यह पौधा बढ़ने लगता है और जल्द ही इसमें गुलाब के फूल खिलने लगते हैं।
#3
सूरजमुखी
सूरजमुखी एक ऐसा फूल है, जो सूरज की रोशनी का पीछा करता रहता है और इसी वजह से इसे सूरजमुखी कहा जाता है। यह फूल भी पतझड़ के दौरान खिलता है और इसे उगाना काफी आसान होता है।
सूरजमुखी के बीज को गमले में डालकर रोजाना थोड़ा पानी देना होता है। कुछ दिनों बाद इसमें सूरजमुखी के पीले-पीले फूल खिलने लग जाते हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं।
#4
मोगरा
मोगरा एक ऐसा पौधा है, जिसमें छोटे-छोटे सफेद रंग के सुगंधित फूल लगते हैं। इस पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले इसके बीज को गमले में डालें और फिर रोजाना इसे थोड़ा पानी दें।
कुछ ही दिनों में यह पौधा बढ़ने लगता है और जल्द ही इसमें मोगरा के फूल खिलने लगते हैं। इन फूलों का इस्तेमाल पूजा-पाठ से लेकर घर की सजावट तक के लिए किया जा सकता है।