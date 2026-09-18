पतझड़ के दौरान आसानी से उगाए जा सकते हैं ये पौधे, मिलेगा खूबसूरत नजारा

गुलाब एक ऐसा फूल है, जो हर मौसम में खिलता है। हालांकि, पतझड़ में गुलाब के पौधे को ज्यादा पानी देना पड़ता है, क्योंकि इस मौसम में इनमें नमी बनाए रखना जरूरी है।

गुलाब के पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले इसके बीज को गमले में डालें और फिर रोजाना इसे थोड़ा पानी दें। इसके बाद कुछ ही दिनों में यह पौधा बढ़ने लगता है और जल्द ही इसमें गुलाब के फूल खिलने लगते हैं।