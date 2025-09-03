त्योहारों के दौरान इन 5 स्नैक्स को बनाकर खाएं, ब्लड शुगर का स्तर नहीं होगा प्रभावित

त्योहारों का मौसम आते ही मिठाइयों और स्नैक्स की दुकानों पर भीड़ लग जाती है और लोग भी इनका जमकर सेवन करते हैं। हालांकि, इनका सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, खासतौर से मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए क्योंकि इनमें चीनी होती है, जो ब्लड शुगर का स्तर बढ़ा सकती है। आइए आज हम आपको ऐसे स्नैक्स के बारे में बताते हैं, जो बीजों से बनाए जाते हैं और इनका सेवन ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता।

#1 सूरजमुखी के बीज की चिक्की सूरजमुखी के बीज की चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में सूरजमुखी के बीज को भूनें, फिर एक बर्तन में खजूर और पानी डालकर इसे मध्यम आंच पर पकाएं। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें भुने हुए सूरजमुखी के बीज मिलाएं और जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे घी से चिकनी की हुई थाली में डालकर फैलाएं। इसके बाद इसे टुकड़ों में काटकर परोसें।

#2 कद्दू के बीज की एनर्जी बाइट्स कद्दू के बीज के ऊर्जा बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में कद्दू के बीज, बादाम, सूखे खुबानी, सूखे अनार के बीज और किशमिश डालकर इनको अच्छे से पीस लें। इसके बाद इस मिश्रण को एक कटोरे में डालकर इसमें थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी मिलाकर एक नरम आटा गूंथ लें। अब इस आटे से छोटे-छोटे गोले बनाकर इन्हें परोसें।

#3 तिल के लड्डू सबसे पहले एक पैन में तिल को भूनकर इसे एक कटोरे में निकालें, फिर उसी पैन में सूखे नारियल को भी भूने और जब यह ठंडा हो जाए तो इसे तिल के साथ मिलाएं। अब एक कढ़ाई में गुड़ और पानी गर्म करके एक तार की चाशनी बनाएं, फिर इसमें तिल और नारियल का मिश्रण मिलाकर इसे एक चिकनी थाली में डालें और ठंडा होने दें। इसके बाद इस मिश्रण को टुकड़ों में गोल करके परोसें।

#4 बीज और नट्स ट्रेल मिक्स इसके लिए पहले काजू, बादाम, कद्दू के बीज, तरबूज के बीज और किशमिश को एक कटोरे में मिलाएं, फिर इसमें थोड़ा नारियल का तेल, दालचीनी का पाउडर और नमक मिलाकर इसे अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक एयर-टाइट कंटेनर में भरकर रख दें और जब भी आपको कुछ हल्का-फुल्का खाने की इच्छा हो तो इसका सेवन करें।