त्योहारों के दौरान खुद को ऐसे रखें ऊर्जावान

त्योहारों के दौरान खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 01:06 pm Sep 24, 202601:06 pm

क्या है खबर?

त्योहारों का मौसम नजदीक है और इस दौरान न जाने कितनी बार हमें अपने स्वास्थ्य से समझौता करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण है कि त्योहारों पर तरह-तरह के तले और मीठे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और हम इन्हें खाने से खुद को रोक नहीं पाते। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप त्योहारों के मौसम में भी खुद को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रख सकते हैं।