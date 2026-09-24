त्योहारों के दौरान खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम नजदीक है और इस दौरान न जाने कितनी बार हमें अपने स्वास्थ्य से समझौता करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण है कि त्योहारों पर तरह-तरह के तले और मीठे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और हम इन्हें खाने से खुद को रोक नहीं पाते। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप त्योहारों के मौसम में भी खुद को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रख सकते हैं।
#1
सुबह की शुरुआत सेहतमंद नाश्ते से करें
त्योहारों के दौरान खुद को स्वस्थ रखने के लिए सुबह की शुरुआत सेहतमंद नाश्ते से करें। इसके लिए आप ओट्स या दलिया खा सकते हैं।
ये फाइबर से भरपूर होते हैं और लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस करवाते हैं।
इसके अतिरिक्त आप इनमें फल और मेवे भी मिला सकते हैं। इससे आपके शरीर को जरूरी पोषण मिलेगा और आप दिनभर तरोताजा महसूस करेंगे।
#2
पानी पीते रहें
त्योहारों के दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, खासकर जब आप मीठे और तले हुए खाद्य पदार्थ खाते हैं।
इसका कारण है कि ये चीजें शरीर में पानी की कमी को बढ़ा सकती हैं और आपको सुस्ती और थकान महसूस करा सकती हैं। इसलिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आदत डालें।
इसके अतिरिक्त नारियल पानी, नींबू पानी और ताजे फलों के रस का सेवन भी करें।
#3
एक्सरसाइज करना न भूलें
त्योहारों के दौरान लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम और मौज-मस्ती में इतना खो जाते हैं कि उन्हें एक्सरसाइज करने का समय ही नहीं मिलता। इससे न सिर्फ उनका वजन बढ़ता है, बल्कि उन्हें कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए रोजाना 30 मिनट के लिए हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। इसके लिए आप योग, स्ट्रेचिंग और चलना आदि कर सकते हैं।
#4
नशे और कैफीन के सेवन से बचें
नशे और कैफीन का अधिक सेवन पाचन क्रिया पर बुरा प्रभाव डाल सकता है।
इसके अतिरिक्त यह आपको अनिद्रा और सिरदर्द जैसी समस्याओं का भी शिकार बना सकता है। इससे आपका पूरा दिन खराब हो सकता है और आप त्योहार का आनंद भी नहीं ले पाएंगे।
इसलिए त्योहारों के दौरान इन चीजों का सेवन करने से बचें और इसके बजाय हर्बल चाय लें। इससे आपको ताजगी और सुकून मिलेगा।
#5
ज्यादा खाने से बचें
त्योहारों के दौरान मिलने वाले खाने में तले और मीठे व्यंजनों की भरमार होती है। ऐसे में ज्यादा खाने से बचना मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए यह जरूरी है कि आप थोड़ी मात्रा में ही खाना खाएं और बार-बार खाने की आदत को छोड़ें।
इसके अतिरिक्त खाने में फाइबर युक्त चीजों को शामिल करें। इससे आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आप ज्यादा खाने से बच सकेंगे।