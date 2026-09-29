अक्टूबर में अलग-अलग देशों में मनाए जाते हैं ये त्योहार, जो दर्शाते हैं उनकी संस्कृति
क्या है खबर?
अक्टूबर का महीना अपने त्योहारों और उत्सवों के लिए मशहूर है। इस महीने में कई अंतरराष्ट्रीय त्योहार होते हैं, जो दुनियाभर में अलग-अलग देशों के लोगों की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। इन त्योहारों में शामिल होकर आप नई चीजें सीख सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। आइए आज हम आपको उन त्योहारों के बारे में बताते हैं, जो अक्टूबर के दौरान मनाए जाएंगे। इन सभी का जश्न भव्य होता है।
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ओकटोबरफेस्ट
ओकटोबरफेस्ट जर्मनी का एक प्रमुख त्योहार है, जो अक्टूबर में शुरू होता है और लगभग 16-18 दिनों तक चलता है। यह त्योहार अपनी बीयर और पारंपरिक खाने के लिए जाना जाता है।
इस मौके पर लोग लोक नाच-गाना, संगीत और कई खेलों का आनंद लेते हैं। ओकटोबरफेस्ट में भाग लेकर आप जर्मनी की संस्कृति और परंपराओं को करीब से देख सकते हैं और यहां के स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं।
#2
हैलोवीन
हैलोवीन अमेरिका का एक मशहूर त्योहार है, जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन बच्चे अलग-अलग तरह के डरावने रूप लेकर घर-घर जाकर मिठाइयां मांगते हैं।
इसके अलावा लोग डरावनी फिल्में देखते हैं और हैलोवीन थीम पर आधारित पार्टी का आयोजन करते हैं। हैलोवीन के मौके पर लोग अपने घरों को डरावनी सजावट से सजाते हैं और अलग-अलग तरह के कपड़े पहनते हैं।
यह त्योहार कई अन्य देशों में भी मनाया जाता है।
#3
डे ऑफ द डेड
डे ऑफ द डेड मेक्सिको का एक मुख्य त्योहार है, जिसे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह पर्व एक नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलता है।
इसके दौरान मेक्सिको के लोग अपने मृत पूर्वजों को सम्मान देते हैं और उनके लिए उनकी पसंद की चीजें बनाकर लाते हैं। वे उनको सजी हुई खोपड़ी अर्पित करते हैं और उनकी पसंद का खाना भी परोसते हैं।
ऐसा करके वे उन्हें याद करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं।
#4
दिवाली
दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, जो या तो अक्टूबर या फिर नवंबर में मनाया जाता है। इस मौके पर लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, पटाखे जलाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं।
इसके अलावा लोग लक्ष्मी पूजन भी करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। दिवाली के मौके पर लोग अपने घरों को साफ-सुथरा रखते हैं और अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं।
यह त्योहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।