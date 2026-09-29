अक्टूबर में मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय त्योहार

अक्टूबर में अलग-अलग देशों में मनाए जाते हैं ये त्योहार, जो दर्शाते हैं उनकी संस्कृति

लेखन सयाली 01:09 pm Sep 29, 202601:09 pm

क्या है खबर?

अक्टूबर का महीना अपने त्योहारों और उत्सवों के लिए मशहूर है। इस महीने में कई अंतरराष्ट्रीय त्योहार होते हैं, जो दुनियाभर में अलग-अलग देशों के लोगों की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। इन त्योहारों में शामिल होकर आप नई चीजें सीख सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। आइए आज हम आपको उन त्योहारों के बारे में बताते हैं, जो अक्टूबर के दौरान मनाए जाएंगे। इन सभी का जश्न भव्य होता है।