बालों की देखभाल से लेकर वजन कम करने में सहायक है मेथी, जानिए इसके फायदे
क्या है खबर?
मेथी एक ऐसा मसाला है, जो लगभग हर रसोई में पाया जाता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। मेथी के दाने छोटे होते हैं, लेकिन इसके फायदे बड़े हैं। यह बालों की देखभाल से लेकर वजन कम करने तक में मदद करता है। आइए आज हम आपको मेथी के दाने के कुछ ऐसे फायदे बताते हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे।
#1
बालों की समस्याओं का समाधान कर सकती है मेथी
बालों की समस्याओं का समाधान करने में मेथी काफी असरदार हो सकती है। मेथी के पेस्ट को बालों पर लगाने से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है और बाल घने होते हैं।
अगर आपके बाल कमजोर हो रहे हैं तो मेथी के पेस्ट को सिर पर लगाएं और 30 मिनट बाद शैंपू कर लें। इसके अलावा बालों के विकास के लिए मेथी के तेल का उपयोग भी फायदेमंद है।
#2
पाचन क्रिया को कर सकती है ठीक
मेथी पाचन क्रिया के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें फाइबर होता है, जो खाने को आसानी से पचाने में मदद करता है।
इसके अलावा यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को भी दूर करती है।
रोजाना एक चम्मच मेथी के दाने को पानी या दूध के साथ लेने से पाचन क्रिया ठीक रहती है और शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण भी बेहतर होता है।
#3
ब्लड शुगर के स्तर को कर सकती है नियंत्रित
मेथी ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित हो सकती है। इसमें मौजूद गुण ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं।
इसके अलावा यह इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाती है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर सामान्य रहता है। अगर आप मधुमेह से ग्रस्त हैं तो रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच मेथी के दाने का पेस्ट बनाकर खाएं।
इससे आपका ब्लड शुगर नियंत्रित रहेगा और मधुमेह के जोखिम कम होंगे।
#4
वजन घटाने में है प्रभावी
वजन घटाने के लिए भी मेथी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर भूख को कम करता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे अनावश्यक खाने की आदतें कम होती हैं।
इसके अलावा यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देती है, जिससे कैलोरी तेजी से जलती हैं और वजन घटाने में मदद मिलती है।
अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो रोजाना एक चम्मच मेथी के दाने का पेस्ट बनाकर खाएं।
#5
त्वचा की देखभाल में भी है सहायक
मेथी त्वचा की देखभाल करने में भी मददगार साबित हो सकती है। इसमें मौजूद विटामिन त्वचा को नमी प्रदान करता है और झुर्रियों से बचाता है।
इसके अलावा यह मुंहासों और दाग-धब्बों को कम करने में भी सहायक होता है।
अगर आप अपनी त्वचा को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर मेथी के दानों का पेस्ट लगाएं और सुबह उठकर चेहरा धो लें।