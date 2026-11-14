बालों के लिए लाभदायक है मेथी के बीज, जानें कैसे

मेथी के बीजों का लेप बालों को नमी देने में भी मदद करता है। इसमें प्रोटीन और आयरन होते हैं, जो बालों को नमी प्रदान करते हैं।

इसके लिए कुछ मेथी के बीज रातभर पानी में भिगो दें और सुबह उन्हें पीसकर लेप बना लें। इस लेप को अपने पूरे सिर पर लगाएं और 30 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें।

यह प्रक्रिया हफ्ते में एक बार करने से आपके बाल मुलायम और चमकदार बनेंगे।