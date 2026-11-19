मेथी के बीजों का सेवन करते समय ध्यान रखें कि ये ताजे और शुद्ध हों। बाजार में कई बार मिलावटी या पुरानी बीज मिलती हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं।

इसलिए हमेशा विश्वसनीय स्रोत से ही मेथी के बीज खरीदें। इस प्रकार मेथी के बीज एक प्राकृतिक उपाय हो सकते हैं, जो हार्मोनल संतुलन को सुधारने में मदद करते हैं।

इन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप कई समस्याओं से राहत पा सकते हैं।