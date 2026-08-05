पाचन को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं सौंफ, ऐसे करें इस्तेमाल

सौंफ को बताशे या अन्य नाश्ते के साथ खाया जा सकता है, जिससे उनका स्वाद बढ़ जाता है और ये पाचन के लिए फायदेमंद होते हैं।

इसके लिए बताशे या अन्य नाश्ते बनाते समय इनमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर मिलाएं ताकि उनका स्वाद बढ़ सके और ये पाचन को सुधारने वाले पोषक तत्वों से भरपूर बन सकें।

इस तरह के नाश्ते खाने से पेट की सूजन कम होती है और पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है।