स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सौंफ का पत्ता, जानिए 5 रेसिपी

सौंफ का पत्ता एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जो खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ उसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा भी जोड़ती है। आमतौर पर इसे भारतीय खान-पान में इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। हालांकि, इससे कुछ अनोखे और लजीज पकवान बनाए जा सकते हैं, जिन्हें खाने के बाद आप इन्हें बार-बार बनाना चाहेंगे। आइए सौंफ के पत्तों से बनने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 सौंफ के पत्तों का पराठा सौंफ के पत्तों का पराठा सुबह के नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में बारीक कटे हुए सौंफ के पत्ते, नमक, मिर्च और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें। अब इस आटे की लोई बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। यह पराठा दही या अचार के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना भी आसान है।

#2 सौंफ के पत्तों की सब्जी सौंफ के पत्तों की सब्जी एक सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प है। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले डालकर तेल में भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कटे हुए सौंफ के पत्ते मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें। अब इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे ढककर धीमी आंच पर पकने दें। यह सब्जी रोटी या चावल, दोनों के साथ अच्छी लगती है।

#3 सौंफ के पत्तों का रायता गर्मियों में सौंफ के पत्तों का ठंडा-ठंडा रायता खाने का मजा ही कुछ अलग है। इसे बनाने के लिए दही में बारीक कटे हुए सौंफ के पत्ते, भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा-सा हरा धनिया मिलाएं। इस रायते का सेवन करने से न केवल पेट ठंडा रहता है, बल्कि यह पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। यह रायता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है, जिसे आप किसी भी समय खा सकते हैं।

#4 सौंफ के पत्तों की चटनी सौंफ के पत्तों की चटनी एक बेहतरीन मसालेदार विकल्प है, जिसे आप अपने किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं। इसके लिए नारियल, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और बारीक कटे हुए सौंफ के पत्ते मिलाकर पीस लें। इस चटनी का स्वाद बहुत ही अनोखा और लाजवाब है। यह चटनी आपके खाने का स्वाद बढ़ाने में मदद करेगी। इसे बनाने में समय भी कम लगता है और इसका स्वाद आपके खाने को और भी अच्छा बना देता है।