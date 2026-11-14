महिलाओं के लिए फायदेमंद है सौंफ, जानिए इसके 5 स्वास्थ्यवर्धक लाभ

सौंफ का सेवन पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो पेट की सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

इसके अलावा सौंफ का सेवन पेट के रस को संतुलित करता है, जिससे खाना आसानी से पचता है।

सौंफ चबाने से पेट की गैस की समस्या भी दूर होती है और कब्ज से राहत मिलती है। इस प्रकार सौंफ का सेवन पाचन को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकता है।