बच्चे को जन्म देने के बाद उदासी महसूस हो रही है? इन 5 टिप्स को अपनाएं

अच्छा खान-पान आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। पौष्टिक खाना जैसे फल, सब्जियां, दूध आदि लें ताकि आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। सही खान-पान से आपको ऊर्जा मिलेगी और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगी।

इसके अलावा पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है ताकि आप ठीक से हाइड्रेटेड रहें। इससे आपका मूड भी बेहतर होगा और आप अधिक सक्रिय महसूस करेंगी।

सही खान-पान से आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकती हैं।