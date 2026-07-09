रोजाना थकान महसूस होती है? जानिए 5 संभावित कारण
क्या है खबर?
अगर आपको लगता है कि आप रोजाना काफी आराम करने के बावजूद थकान से नहीं बच पा रहे हैं तो इसके पीछे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं, जो थकान का कारण बन सकती हैं और इस वजह से आपका पूरा दिन प्रभावित हो सकता है। आइए आज हम आपको उन 5 स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में बताते हैं, जो रोजाना थकान का कारण बन सकती हैं।
#1
खून की कमी
खून की कमी एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। ये कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। जब इनका स्तर कम हो जाता है तो शरीर को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे थकान महसूस होने लगती है। इसके अन्य लक्षणों में कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ और चक्कर आना शामिल हैं। इस स्थिति का इलाज करने के लिए डॉक्टर से सलाह लें।
#2
थायराइड की कमी
थायराइड की कमी एक ऐसी स्थिति है, जिसमें थायराइड ग्रंथि की गतिविधि धीमी हो जाती है और शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। यह हार्मोन शरीर के ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करता है। जब इसका स्तर कम हो जाता है तो ऊर्जा उत्पादन धीमा हो जाता है, जिससे थकान महसूस होने लगती है। इसके अलावा इस स्थिति में शरीर में सूजन भी बढ़ जाती है।
#3
विटामिन-B12 की कमी
अगर शरीर में विटामिन-B12 की कमी हो जाती है तो इससे लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम हो जाता है। ये कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। इनका स्तर कम होने पर शरीर को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे थकान महसूस होने लगती है। इसके अन्य लक्षणों में कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ और चक्कर आना भी शामिल होते हैं। इस स्थिति का इलाज करने के लिए डॉक्टर से सलाह लें।
#4
नींद की कमी
नींद का पूरा न होना या नींद की गुणवत्ता खराब होना भी रोजाना थकान का कारण बन सकता है। अगर आप रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हैं तो इससे आपका पूरा दिन प्रभावित हो सकता है। इससे आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में कमी आ सकती है, जिससे आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए रोजाना पर्याप्त और अच्छी नींद लेना जरूरी है।
#5
मानसिक तनाव
अगर आपको रोजाना थकान महसूस होती है तो यह मानसिक तनाव का भी संकेत हो सकता है। मानसिक तनाव एक गंभीर समस्या है, जो आपकी दिनचर्या और कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसके अन्य लक्षणों में उदासी, नींद न आना, भूख न लगना और आत्मविश्वास में कमी शामिल हैं। अगर आपको इन लक्षणों का अनुभव हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके।