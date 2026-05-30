8 घंटे की नींद के बावजूद थकान महसूस होती है? जानिए वजह और इससे बचने के तरीके

अगर आप 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी थकान महसूस करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका कारण आपके आसपास का माहौल हो सकता है। गर्मी और नमी के कारण भी आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताते हैं, जिनके कारण आप 8 घंटे की नींद लेने के बावजूद थकान महसूस कर सकते हैं और इससे बचने के तरीके भी बताते हैं।

#1 गर्मी और नमी का असर गर्मी और नमी का ज्यादा होना आपके शरीर को सुस्त और थका हुआ महसूस करा सकता है। जब तापमान और नमी अधिक होती है, तो पसीना सूखने में दिक्कत होती है, जिससे शरीर को ठंडा रखने में परेशानी होती है। इस वजह से भी आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा गर्मी और नमी के कारण आपको सिरदर्द, चक्कर आना और सांस लेने में मुश्किल जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

#2 पर्याप्त पानी न होना गर्मियों में ज्यादा गर्मी और नमी के कारण शरीर से अधिक पसीना निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे शरीर में खनिजों का संतुलन भी बिगड़ सकता है और आप खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। खनिजों की कमी के कारण शरीर में कमजोरी, सिरदर्द और चक्कर आना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए गर्मियों में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थ पिएं।

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#3 हल्के रंग के कपड़े पहनें गर्मियों के दौरान हल्के रंग के कपड़े पहनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हल्के रंग के कपड़े सूरज की किरणों को कम अवशोषित करते हैं, जिससे आप ठंडा महसूस करते हैं। इसके अलावा ढीले-ढाले कपड़े पहनने से हवा को त्वचा तक पहुंचने में मदद मिलती है, जिससे आप अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। सूती या लिनन जैसे हल्के और सांस लेने वाले कपड़ों का चयन करना भी फायदेमंद हो सकता है।

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#4 ठंडा माहौल बनाएं अगर आप ठंडी जगह पर रहते हैं तो गर्मियों में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। हालांकि, अगर आपको गर्मियों में ठंडक पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है तो अपने कमरे में एक पंखा या ठंडा करने वाला यंत्र लगवाएं। इसके अलावा कमरे में ठंडक बनाए रखने के लिए खिड़कियों पर परदे लगाएं ताकि सूरज की किरणें अंदर न आएं। इससे आपको ठंडक का एहसास होगा।