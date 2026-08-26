मानसून के दौरान सुस्ती महसूस हो रही है? इन 5 हर्बल चाय का करें सेवन
क्या है खबर?
मानसून के दौरान उमस और नमी के कारण कई लोग सुस्ती का अनुभव करने लगते हैं। यह आपके ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकता है और आपको थका हुआ महसूस करा सकता है। ऐसे में कुछ हर्बल चाय का सेवन आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के साथ-साथ सुस्ती को भी कम कर सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी हर्बल चाय के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन मानसून के दौरान जरूर करना चाहिए।
#1
अदरक की चाय
अदरक की चाय पाचन को सुधारने में मदद कर सकती है। यह चाय पेट की गैस को कम करने और सूजन को कम करने में भी मदद कर सकती है।
अदरक में मौजूद खास तत्व आपके पाचन तंत्र को आराम देते हैं। यह चाय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके शरीर को ताजगी प्रदान कर सकते हैं।
अदरक की चाय का सेवन रोजाना करने से आप जल्दी सुस्ती से राहत पा सकते हैं।
#2
पुदीने की चाय
पुदीने की चाय ताजगी देने के साथ-साथ पेट की समस्याओं को भी दूर कर सकती है। इसमें मौजूद तत्व पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं और पाचन क्रिया को सुधारते हैं।
पुदीने की चाय का सेवन करने से पेट में गैस नहीं बनती और सूजन की समस्या भी कम होती है।
यह चाय आपके शरीर को ठंडक देती है और सुस्ती को दूर करने में मदद करती है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं।
#3
दालचीनी की चाय
दालचीनी की चाय में मौजूद तत्व शरीर को साफ करने में मदद करते हैं और ऊर्जा बढ़ाते हैं।
दालचीनी में मौजूद खासियत रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखते हैं, जिससे ऊर्जा में वृद्धि होती है। यह चाय मीठे की इच्छा को भी कम करती है और आपको अधिक ऊर्जा महसूस करवाती है।
दालचीनी की चाय का सेवन करने से आप तरोताजा महसूस करते हैं और सुस्ती दूर होती है, जिससे आपका दिन बेहतर गुजरता है।
#4
तुलसी की चाय
तुलसी की चाय तनाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसमें मौजूद तत्व शरीर को साफ करते हैं, जिससे ऊर्जा बढ़ती है।
तुलसी में मौजूद गुण प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, जो थकान को दूर करने में सहायक होते हैं। यह चाय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके शरीर को ताजगी प्रदान करते हैं।
तुलसी की चाय का नियमित सेवन आपके दिन को बेहतर बनाता है।
#5
कैमोमाइल चाय
कैमोमाइल चाय एक शांतिदायक पेय है, जो नींद सुधारने और तनाव कम करने में मदद करता है।
यह चाय आपके शरीर को आराम देती है, जिससे सुस्ती कम होती है। कैमोमाइल चाय का सेवन करने से आप तरोताजा महसूस करते हैं और आपकी ऊर्जा बढ़ती है।
यह चाय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद गुण आपके शरीर को ताजगी प्रदान करते हैं। कैमोमाइल चाय का नियमित सेवन आपके दिन को बेहतर बनाता है।