मानसून के दौरान सुस्ती दूर करने वाली हर्बल चाय

मानसून के दौरान सुस्ती महसूस हो रही है? इन 5 हर्बल चाय का करें सेवन

लेखन अंजली 10:59 am Aug 26, 202610:59 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान उमस और नमी के कारण कई लोग सुस्ती का अनुभव करने लगते हैं। यह आपके ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकता है और आपको थका हुआ महसूस करा सकता है। ऐसे में कुछ हर्बल चाय का सेवन आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के साथ-साथ सुस्ती को भी कम कर सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी हर्बल चाय के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन मानसून के दौरान जरूर करना चाहिए।