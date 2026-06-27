शाकाहारी ब्रिटिश यॉर्कशायर खाने का मन कर रहा है? जानिए इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
यॉर्कशायर एक पारंपरिक ब्रिटिश व्यंजन है, जो आमतौर पर मांसाहारी होता है। हालांकि, आज हम आपको इसका शाकाहारी संस्करण बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इस व्यंजन को बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत पड़ेगी और इसे बनाना भी आसान है। आइए इस स्वादिष्ट व्यंजन को बनाने का तरीका जानते हैं, ताकि आप परिवार संग इसका आनंद ले सकें।
सामग्री
यॉर्कशायर के लिए जरूरी चीजें
शाकाहारी ब्रिटिश यॉर्कशायर बनाने के लिए आपको कुछ खास सामग्रियों की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए आपको एक कप मैदा, एक कप दूध, एक बड़ा चम्मच देसी घी या मक्खन, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च (वैकल्पिक) और आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज (वैकल्पिक) चाहिए होगा। इन चीजों को इकट्ठा करने के बाद आप यॉर्कशायर बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे।
घोल
घोल तैयार करें
सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैदा, दूध, नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक फेंटे जब तक कि इसमें कोई गाठें न रहें और यह एकदम चिकना हो जाए। अब इस घोल को लगभग 30 मिनट के लिए अलग रख दें, ताकि यह थोड़ा सेट हो जाए और सभी चीजें आपस में मिल जाएं। इससे यॉर्कशायर का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
तापमान
ओवन को गर्म करें
यॉर्कशायर बनाने से पहले अपने ओवन को 220 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लें। यह तापमान आपके यॉर्कशायर को सही तरीके से पकाने के लिए जरूरी है। अगर आपके पास पंखे वाला ओवन है तो उसे 200 डिग्री सेल्सियस पर रखें। इस तरह आपका ओवन यॉर्कशायर के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और आपके व्यंजन का स्वाद बेहतरीन आएगा। इसे पहले से गर्म करने से यह जल्दी भी पकेगा।
बेकिंग
घोल को बेक करें
अब एक बेकिंग ट्रे लें और उसमें थोड़ा देसी घी या मक्खन लगाएं, ताकि घोल चिपके नहीं। इसके बाद इसमें तैयार घोल डालें और इसे पहले से गर्म किए हुए ओवन में रखें। इसे लगभग 20-25 मिनट तक बेक करें, जब तक कि यह सुनहरा भूरा न हो जाए और फूल न जाए। इस दौरान ओवन का दरवाजा बार-बार न खोलें, क्योंकि इससे गर्म हवा बाहर निकल जाएगी और बेकिंग प्रक्रिया बाधित होगी।