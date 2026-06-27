शाकाहारी ब्रिटिश यॉर्कशायर की रेसिपी

शाकाहारी ब्रिटिश यॉर्कशायर खाने का मन कर रहा है? जानिए इसकी आसान रेसिपी

लेखन सयाली 06:16 pm Jun 27, 202606:16 pm

क्या है खबर?

यॉर्कशायर एक पारंपरिक ब्रिटिश व्यंजन है, जो आमतौर पर मांसाहारी होता है। हालांकि, आज हम आपको इसका शाकाहारी संस्करण बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इस व्यंजन को बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत पड़ेगी और इसे बनाना भी आसान है। आइए इस स्वादिष्ट व्यंजन को बनाने का तरीका जानते हैं, ताकि आप परिवार संग इसका आनंद ले सकें।