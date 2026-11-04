गर्भावस्था के दौरान मीठे की लालसा महसूस होती है? दिवाली पर कितनी मिठाई खा सकते हैं?

गर्भावस्था के दौरान मीठा खाने की इच्छा होना एक आम बात है। इसका कारण है कि गर्भावस्था के दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं।

ये बदलाव आपके मूड, भूख और खाने की इच्छा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको मीठा खाने का मन करता है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।

हालांकि, ध्यान रखें कि आप सीमित मात्रा में ही मीठा खाएं ताकि आपके और आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।