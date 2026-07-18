चलते या सीढ़ी चढ़ते समय सांस फूलना

चलते या सीढ़ी चढ़ते समय सांस लेने में होती है परेशानी? जानिए इसके कुछ संभावित कारण

लेखन सयाली 11:55 am Jul 18, 202611:55 am

क्या है खबर?

ज्यादा सीढ़ी चढ़ते समय सांस फूलना सामान्य बात है। हालांकि, अगर आपको चलते हुए या कम सीढ़ियां चढ़ते समय भी सांस लेने में परेशानी होती है तो यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इसका मुख्य कारण फेफड़ों की समस्या, दिल की बीमारी, खून की कमी, मोटापा और खराब मानसिक स्वास्थ्य हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि चलते या सीढ़ी चढ़ते समय सांस लेने में परेशानी होने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं।