गर्मी के मौसम में बच्चों को खिलाएं ये 5 पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजन, रहेंगे स्वस्थ

गर्मियों के दौरान बच्चों को सेहतमंद खाना खिलाना जरूरी है। उन्हें ऐसे व्यंजन खिलाने चाहिए, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हों। इस मौसम में बच्चों की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। ऐसे में उन्हें ऐसे खाद्य पदार्थ खिलाएं, जो आसानी से पच जाएं और पोषक तत्वों से भरपूर हों। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप गर्मियों के दौरान अपने बच्चों को खिला सकते हैं।

#1 आम का पना आम का पना एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो गर्मियों में बहुत लोकप्रिय है। इसे कच्चे आम, पुदीना, काली मिर्च, जीरा, नमक और शक्कर आदि से बनाया जाता है। यह पेय बच्चों को ताजगी देने के साथ-साथ उनकी प्यास भी बुझा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लें। अब इसमें पुदीने का पाउडर, पिसा हुआ जीरा, नमक और शक्कर मिलाकर इसे ठंडा करके परोसें।

#2 इमली का पानी इमली का पानी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय है, जो गर्मियों में बच्चों को तरोताजा रखने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए आपको सूखी इमली, गुड़, नमक और पानी की जरूरत होगी। सबसे पहले सूखी इमली को पानी में भिगोकर उसका गूदा निकाल लें। फिर इसमें गुड़, नमक और थोड़ा-सा ठंडा पानी मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस मिश्रण को छानकर ठंडा-ठंडा परोसें। इसका खट्टा-मीठा स्वाद बच्चों को पसंद आता है।

#3 खीरे का रायता खीरे का रायता एक हल्का और ताजगी भरा व्यंजन है, जो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों को ठंडक प्रदान कर सकता है। इसे बनाने के लिए आपको ताजे खीरे, दही, भुना जीरा पाउडर, नमक और हरी मिर्च की जरूरत होगी। सबसे पहले खीरे को छीलकर उसे कद्दूकस कर लें। इसके बाद दही में भुना जीरा पाउडर, नमक और कद्दूकस किया हुआ खीरा मिलाएं। अब इसे ठंडा-ठंडा परोसें और किसी भी व्यंजन के साथ खाएं।

#4 मखाना और किशमिश की खीर मखाना और किशमिश की खीर एक पौष्टिक मिठाई है, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको मखाना, किशमिश, दूध, चीनी और इलायची पाउडर की जरूरत होगी। सबसे पहले मखानों को घी में भून लें, फिर इन्हें दूध में डालकर पकाएं। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। अब किशमिश को घी में भूनकर खीर में डालें और कुछ देर पकाने के बाद ठंडा करके परोसें।