फसो दान फानी है अफ्रीका का हाथों से बुना फैब्रिक, जानें इसके बारे में अहम बातें

फसो दान फानी बनाने की प्रक्रिया बहुत मेहनत से पूरी होती है। इसमें सूती या रेशम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हाथों से बुनकर तैयार किया जाता है।

इस प्रक्रिया में कई तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं, जैसे धारियां, पत्तियां और अलग-अलग आकृतियां। इन डिजाइनों को बनाने के लिए धागों के रंगों को बार-बार बदलना पड़ता है, ताकि कपड़ा सुंदर और आकर्षक लगे।

इसे बनाने में समय जरूर लगता है, लेकिन नतीजा बहुत खास और मनमोहक होता है।