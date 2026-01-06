दिलजीत दोसांझ का स्टाइल है काबिले-तारीफ, उनसे सीखें हैंडसम दिखने के आसान तरीके

दिलजीत दोसांझ बॉलीवुड के एक बेहतरीन अभिनेता और गायक हैं, जो दुनियाभर में नाम कमा रहे हैं। उनका फैशन सेंस भी काबिले-तारीफ है, जिसमें पारंपरिक और पश्चिमी लुक का संयोजन शामिल होता है। उनकी हर पोशाक में एक अलग ही जलवा होता है, जो उन्हें और लोगों से अलग बनाता है। आज हम आपको दिलजीत की कुछ खास फैशन टिप्स बताएंगे, जिनसे आप अपने स्टाइल को नया रूप दे सकेंगे और उनके जैसे हैंडसम दिख सकेंगे।

#1 पारंपरिक पंजाबी पहनावा दिलजीत का पारंपरिक पंजाबी पहनावा हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। उनकी सफेद धोती और कुर्ते वाले सेट उनके लुक में चार चांद लगा देते हैं। इस पोशाक में उन्हें एक शाही अंदाज मिलता है और वह आरामदायक भी रहते हैं। इसके अलावा दिलजीत कुर्ते के ऊपर पश्चिमी स्टाइल वाली कोटी पहनना भी पसंद करते हैं। आप मौसम के हिसाब से इस परिधान के फैब्रिक को चुन सकते हैं।

#2 रंग-बिरंगी जैकेट दिलजीत अक्सर अपनी पोशाकों पर रंग-बिरंगी जैकेट लेयर करते हैं, जो उनके लुक को और भी आकर्षक बना देती हैं। ये जैकेट न केवल स्टाइलिश होती हैं, बल्कि इन्हें पहनने से साधारण आउटफिट भी खास बन जाता है। आप भी अपनी किसी भी साधारण पोशाक के साथ रंग-बिरंगी जैकेट पहन सकते हैं, ताकि वह नए जमाने की और ट्रेंडी लगने लग जाए। ध्यान रखें कि जैकेट का नाप सही हो और वह चलन के हिसाब से हो।

#3 रोजमर्रा की टी-शर्ट और जींस दिलजीत के रोजमर्रा के लुक्स भी बहुत मशहूर हैं। उन पर टी-शर्ट और जींस का मेल हमेशा ही शानदार लगता है। खासकर जब टी-शर्ट पर कोई मजेदार प्रिंट हो तो वह उनके लुक को और भी खास बना देती है और उनके मजाकिया व्यक्तित्व के साथ जाती है। आप भी इस तरह के कपड़े पहनकर आरामदायक और स्टाइलिश महसूस कर सकते हैं। इन दिनों वाइड लेग जींस का चलन है तो उन्हें ही चुनें।

